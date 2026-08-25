Hulusi Akar kimdir? Hulusi Akar kaç yaşında, nereli?

Hulusi Akar, askeri kariyerinin ardından siyasette de görev alan önemli isimlerden biri olarak gündemdeki yerini koruyor. 2015-2018 yılları arasında Genelkurmay Başkanı, 2018-2023 yılları arasında ise Milli Savunma Bakanı olarak görev yapan Akar'ın biyografisi araştırılıyor. Peki, Hulusi Akar kimdir, kaç yaşında? Hulusi Akar nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte merak edilen ayrıntılar...

HULUSİ AKAR KİMDİR?

Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar görev yapan emekli orgeneral ve siyasetçidir. 12 Mart 1952 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelen Akar, askeri kariyerinin ardından 2015-2018 yılları arasında Genelkurmay Başkanı, 2018-2023 yılları arasında ise Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Akar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

HULUSİ AKAR KAÇ YAŞINDA?

Hulusi Akar, 12 Mart 1952 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 74 yaşında olan Akar, uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin farklı kademelerinde görev yaptı.

HULUSİ AKAR NERELİ?

Hulusi Akar, Kayseri'de doğmuştur. Eğitim hayatının ardından Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Akar, askeri kariyerine subay olarak başladı ve yıllar içerisinde çeşitli görevlerde bulundu.

HULUSİ AKAR'IN KARİYERİ

Hulusi Akar, 1972 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Kara Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi'ndeki eğitimlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çeşitli birlik ve karargâhlarda görev yaptı. 1998 yılında tuğgeneral, 2002 yılında tümgeneral, 2007 yılında korgeneral ve 2011 yılında orgeneral oldu.

Akar, 2013-2015 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüttü. 2015 yılında Genelkurmay Başkanı olarak atanan Hulusi Akar, 2018 yılına kadar bu görevde kaldı. 2018 yılında Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilen Akar, 2023 yılına kadar bakanlık görevini sürdürdü. 2023 genel seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili seçilen Hulusi Akar, siyasi kariyerini TBMM'de sürdürmektedir.