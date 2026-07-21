HUKUK TABAN PUANLARI VE SIRALAMA 2026: YÖK Atlas ile Hukuk başarı sıralamaları ve kontenjanlar nasıl?

Yks 2026 sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının gündeminde Hukuk taban puanları 2026 yer alıyor. Hukuk Fakültesi tercih etmeyi planlayan adaylar, önceki yıllara ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini inceleyerek tercih listelerini oluşturuyor. Peki, YÖK Atlas ile Hukuk başarı sıralamaları ve kontenjanlar nasıl? Detaylar...

HUKUK TABAN PUANLARI 2026

YKS 2026 tercih döneminde adayların yararlandığı hukuk fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri önceki yerleştirme sonuçları esas alınarak yayımlanmaktadır. 2026 yılına ait kesin taban puanları ve başarı sıralamaları ise tercih işlemleri ile kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek yerleştirme sonuçlarıyla netlik kazanacaktır.

Önceki yerleştirme verilerine göre bazı hukuk fakültelerinin taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir:

Koç Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı sırası 253, taban puanı 510.7839

Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Fransızca): Başarı sırası 426, taban puanı 502.12814

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı sırası 1.181, taban puanı 478.65655

Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 1.367, taban puanı 474.75723

İstanbul Üniversitesi UOLP-Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli): Başarı sırası 1.873, taban puanı 466.29835

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı sırası 2.041, taban puanı 464.27941

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 2.233, taban puanı 461.84071

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 2.877, taban puanı 454.975

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 3.275, taban puanı 451.25171

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı sırası 3.681, taban puanı 447.85828

Koç Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli): Başarı sırası 4.210, taban puanı 444.39185

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 4.745, taban puanı 441.65159

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 4.930, taban puanı 440.87333

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 6.242, taban puanı 435.47305

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 6.459, taban puanı 434.73691

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 6.906, taban puanı 433.40024

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 8.056, taban puanı 430.22295

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 9.430, taban puanı 426.99484

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 9.923, taban puanı 425.96214

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 11.141, taban puanı 423.6279

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 11.550, taban puanı 422.8101

Bursa Uludağ Üniversitesi (Gemlik) Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 12.546, taban puanı 421.16584

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 12.792, taban puanı 420.70222

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 14.522, taban puanı 417.87983

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Başarı sırası 15.132, taban puanı 416.97723

Not: Yukarıdaki veriler önceki yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 yılına ait kesin taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih ve kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak resmi yerleştirme sonuçlarıyla kesinleşecektir.

YÖK ATLAS İLE HUKUK BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR NASIL?

YÖK Atlas, üniversite adaylarının resmi yerleştirme verilerine ulaşabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından hizmete sunulan çevrim içi tercih platformudur.

Sistemde yer alan Lisans Atlası üzerinden dört yıllık programlara ait resmi yerleştirme verileri incelenebilmektedir. Hukuk Fakültesi tercih etmeyi planlayan adaylar, ilgili bölümün son yerleşen adayının başarı sırası, yerleştirme puanı, kontenjan bilgileri, yerleşen adayların net ortalamaları ve mezun oldukları lise türlerine ilişkin verilere erişebilmektedir.

Bu bilgiler, adayların tercih döneminde bölümleri geçmiş yıllardaki resmi veriler doğrultusunda değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır.

YKS 2026 TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YKS 2026 tercih sürecinde adaylar, tercih listelerini oluştururken YÖK Atlas'ın filtreleme özelliklerinden yararlanabilmektedir.

Platform üzerinden adaylar üniversite ve bölüm bazında arama yapabilir, başarı sıralamalarını inceleyebilir, önceki yıllara ait kontenjan bilgilerini görüntüleyebilir ve yerleşen adayların net ortalamalarını karşılaştırabilir.

Tercih listesi hazırlanırken adayların kendi başarı sıralamalarının hem üzerinde hem de altında bulunan programları birlikte değerlendirmesi, dengeli bir tercih listesi oluşturulması açısından önem taşımaktadır.

2026 yılına ait kesin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri ise tercih süreci ile üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından yayımlanacak resmi yerleştirme sonuçlarıyla kamuoyuna duyurulacaktır.