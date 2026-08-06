Hradec Kralove hangi ülkenin takımı, Hradec Kralove hangi ligde oynuyor, Transfermarkt değeri ne kadar?
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Hradec Kralove hakkında araştırmalar hız kazandı. Futbolseverler, "Hradec Kralove hangi ülkenin takımı?", "Hangi ligde oynuyor?" ve "Transfermarkt piyasa değeri ne kadar?" sorularının yanıtını merak ediyor. Çek futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Hradec Kralove'nin lig performansı, kadro yapısı ve güncel piyasa değeri karşılaşma öncesinde yakından takip ediliyor.
Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda karşı karşıya gelecek Hradec Kralove, futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Rakip takım hakkında bilgi edinmek isteyen taraftarlar, Hradec Kralove'nin hangi ülkeye ait olduğu, mücadele ettiği lig ve Transfermarkt'taki güncel kadro değerini araştırıyor. İşte Hradec Kralove'nin ülkesi, ligi, kulüp yapısı ve piyasa değerine ilişkin merak edilen tüm detaylar.
HRADEC KRALOVE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI? HANGİ LİGDE OYNUYOR, TRANSFERMARKT DEĞERİ NE KADAR?
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Hradec Kralove, Türk futbolseverlerin en çok araştırdığı kulüpler arasında yer alıyor. "Hradec Kralove hangi ülkenin takımı?", "Hangi ligde mücadele ediyor?" ve "Transfermarkt piyasa değeri ne kadar?" soruları, karşılaşma öncesinde arama motorlarında yoğun ilgi görüyor.
Çek futbolunun köklü ekiplerinden biri olan Hradec Kralove, son yıllarda gösterdiği performansla Avrupa kupalarında boy göstermeye başladı. İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turundaki rakibi Hradec Kralove hakkında merak edilen tüm detaylar...
HRADEC KRALOVE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Hradec Kralove, Çekya merkezli bir futbol kulübüdür. Kulüp, adını aldığı Hradec Kralove şehrini temsil etmekte olup iç saha maçlarını kentte bulunan FINEP Arena'da oynamaktadır. Çek futbolunun uzun yıllardır faaliyet gösteren ekiplerinden biri olan kulüp, yetiştirdiği oyuncular ve istikrarlı yapısıyla dikkat çekmektedir.
HRADEC KRALOVE HANGİ LİGDE OYNUYOR?
Hradec Kralove, Çekya'nın en üst seviye futbol organizasyonu olan Chance Liga (Çek 1. Ligi)'nde mücadele etmektedir. Her sezon Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sahaya çıkan ekip, ligin rekabetçi takımlarından biri olarak gösteriliyor.
HRADEC KRALOVE'NİN TRANSFERMARKT DEĞERİ NE KADAR?
Hradec Kralove'nin güncel kadro değeri, Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 15-20 milyon euro bandında bulunuyor. Kulübün kadrosunda ağırlıklı olarak Çek futbolcular yer alırken, genç oyuncuların gelişimine önem veren bir transfer politikası izleniyor. Güncel piyasa değeri transfer dönemlerinde yapılan transferlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.
HRADEC KRALOVE'NİN AVRUPA PERFORMANSI
Çek temsilcisi, son yıllarda ligde elde ettiği başarılı sonuçlarla UEFA organizasyonlarında mücadele etme hakkı kazandı. Avrupa kupalarında tecrübe kazanmayı hedefleyen Hradec Kralove, Beşiktaş karşısında da avantajlı bir sonuç alarak üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ DİKKAT ÇEKİYOR
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda Beşiktaş'ın karşılaşacağı Hradec Kralove, disiplinli oyun anlayışı ve mücadeleci yapısıyla öne çıkıyor. Siyah-beyazlı ekibin rakibini yakından tanımak isteyen taraftarlar, kulübün ülkesi, mücadele ettiği lig ve Transfermarkt'taki güncel piyasa değerine ilişkin bilgileri araştırmayı sürdürüyor.