HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI: Fed faiz kararı ne oldu, Fed faizi düşürdü mü?

Haziran ayına ilişkin ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, küresel piyasaların yönünü belirleyen en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle enflasyon verileri ve ekonomik büyüme göstergeleri, Fed’in para politikası adımlarında belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Peki, Fed faiz kararı ne oldu, Fed faizi düşürdü mü? Detaylar haberimizde.

HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI

ABD’de son açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, enflasyon dinamiklerinin hâlâ güçlü seyrettiğini ortaya koydu. Mayıs ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık enflasyon yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, hem piyasa beklentileriyle uyumlu hem de Fed’in hedeflediği yüzde 2 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Çekirdek TÜFE tarafında ise tablo daha dengeli bir görünüm sundu. Aylık artış yüzde 0,2 olurken, yıllık çekirdek enflasyon yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri, enflasyonun bazı kalemlerde yavaşlama eğilimi gösterdiğine işaret etti.

Fed’in faiz kararları açısından bu veriler, sıkı para politikasının ne kadar süre daha devam edebileceğine ilişkin beklentileri doğrudan etkiliyor. Haziran ayı FED faiz kararı, bu veri setiyle birlikte daha temkinli bir çerçevede değerlendiriliyor.

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ilişkin karar, piyasalarda yakından takip ediliyor. Açıklanan enflasyon verileri ışığında Fed, politika faizinde mevcut sıkı duruşunu koruma eğilimini sürdürdü.

Mayıs ayı enflasyonunun yıllık bazda yüzde 4,2 seviyesinde kalması, Fed’in enflasyonla mücadelede henüz tam anlamıyla hedefe ulaşmadığını gösterdi. Özellikle hizmet enflasyonundaki katılık, faiz indirim beklentilerini sınırlayan temel faktörler arasında yer aldı.

Çekirdek enflasyonun aylık bazda beklentilerin altında kalması ise piyasalarda sınırlı bir iyimserlik yarattı. Ancak Fed’in karar mekanizması, tek bir veri setinden ziyade genel eğilimleri dikkate aldığı için, bu durum politika değişikliği için yeterli görülmedi.

Bu çerçevede FED faiz kararı ne oldu sorusu, piyasalarda “bekle-gör” yaklaşımının devam ettiği bir tabloyu işaret etmektedir. Fed, enflasyonun kalıcı şekilde hedefe yaklaşmasını görmeden agresif bir gevşemeye gitmemeyi tercih etmektedir.

FED FAİZİ DÜŞÜRDÜ MÜ?

ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 4,2 seviyesinde kalması, faiz indirimlerinin hemen gündeme gelmesini zorlaştıran en önemli unsurlardan biridir. Fed’in temel hedefi olan fiyat istikrarı sağlanmadan faiz indirimine gidilmesi, enflasyon risklerini yeniden artırabileceği için dikkatli bir yaklaşım benimsenmektedir.

Öte yandan çekirdek enflasyondaki sınırlı gerileme, ilerleyen dönemler için faiz indirimi ihtimalini tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Ancak mevcut veriler, Fed’in kısa vadede faiz indirimine gitmekten ziyade, yüksek faiz seviyelerini bir süre daha koruyabileceğini göstermektedir.

Bu nedenle FED faizi düşürdü mü sorusunun güncel yanıtı, “hayır, henüz bir faiz indirimi gerçekleşmedi ve Fed temkinli duruşunu sürdürüyor” şeklinde özetlenmektedir.