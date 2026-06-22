Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den istifa mı etti, neden? SON DAKİKA! Levent Koç hangi partiye geçti?

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’un CHP’den istifa ettiği yönündeki gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Siyasi kulislerde hareketliliğe neden olan karar sonrası “ Levent Koç hangi partiye geçti?” ve “İstifanın nedeni ne?” soruları merak konusu oldu. Ankara’da yakından takip edilen süreçte, Koç’un gelecekte atacağı adımlar ve olası yeni siyasi tercihleri araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son dakika detayları...

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI LEVENT KOÇ CHP’DEN İSTİFA ETTİ

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’un Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiği kesinleşti. Ankara’da siyaset gündeminde geniş yankı uyandıran gelişme sonrası gözler Koç’un yapacağı yeni açıklamalara çevrildi. İstifaya ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI LEVENT KOÇ KİMDİR?

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, ilk ve ortaöğretimini Haymana’da tamamladıktan sonra 2002 yılında İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamladı ve aynı yıl Adapazarı 1. Meslek Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak atandı.

2017 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi) alanında yüksek lisansını tamamlayan Koç, 2006 yılında İstanbul Küçükyalı Kara Lisan Okulu Komutanlığında asteğmen olarak askerlik görevini yaptı.

Meslek hayatında farklı idari görevlerde bulunan Levent Koç; 2007’de Ankara Polatlı Atatürk Lisesinde müdür yardımcılığı, 2011’de Nuri Bektaş Anadolu Lisesinde müdür başyardımcılığı, 2013-2017 yılları arasında Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2017-2021 yılları arasında Haymana Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesinde okul müdürlüğü, 2021-2023 yılları arasında ise Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okul müdürlüğü yaptı. Eğitim alanındaki kariyerinin ardından siyasete giren Koç, Haymana Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI LEVENT KOÇ’UN KARİYERİ

Eğitim camiasında uzun yıllar görev yapan Levent Koç, öğretmenlikten okul müdürlüğüne, şube müdürlüğünden belediye başkanlığına uzanan kariyeriyle tanınıyor. CHP’den istifa etmesiyle birlikte siyasi geleceğine ilişkin yeni gelişmeler merakla takip ediliyor.