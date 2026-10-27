Harry Kane kimdir? 2026 Ballon d'Or'u kazanan İngiliz golcü hangi takımlarda oynadı?

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Ballon d'Or'un 70. töreni ilk kez Fransa dışında, Londra'daki Palladium salonunda yapıldı ve ödül de bir İngiliz'e gitti. 2026 Ballon d'Or'u, Bayern Münih'in 33 yaşındaki santrforu Harry Kane kazandı. Oylamada ikinci sırada Kylian Mbappé, üçüncü sırada Lamine Yamal yer aldı.

Kane aynı gece yılın santrforu ödülünü de aldı. Michael Owen'ın 2001'deki ödülünden bu yana Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz futbolcu oldu.

HARRY KANE BALLON D'OR'U NEDEN KAZANDI?

Harry Kane, Ballon d'Or'u 2025-26 sezonunda Bayern Münih ve İngiltere formasıyla 65 maçta attığı 73 golle kazandı. Bundesliga'da 31 maçta 36 gol atarak üst üste üçüncü kez gol kralı oldu. Bayern ligi ve Almanya Kupası'nı birlikte kazandı; Kane kupada her turda gol attı, Stuttgart'la oynanan finalde de hat-trick yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta 14 gol atan Kane, bu listede yalnız 15 gollü Mbappé'nin gerisinde kaldı. Bayern yarı finalde Paris Saint-Germain'e elendi. Bundesliga'dan çıkan son Ballon d'Or sahibi, ödülü 1996'da Borussia Dortmund formasıyla alan Matthias Sammer'di.

HARRY KANE KİMDİR?

Harry Kane, Bayern Münih'te forma giyen ve İngiltere Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan santrfor. Tam adı Harry Edward Kane. Ağustos 2023'te Tottenham Hotspur'dan 100 milyon euro artı 10 milyon euroluk bonuslarla Bayern'e geçti; bu, Bundesliga tarihinin en pahalı transferiydi.

İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Kane, Premier Lig'de üç kez gol kralı oldu. Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü 2023-24 ve 2025-26 sezonlarında kazandı. Bundesliga'daki 100. golünü 98. maçında attı.

HARRY KANE KAÇ YAŞINDA?

Harry Kane 33 yaşında. 28 Temmuz 1993'te İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu.

HARRY KANE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Harry Kane futbola Londra'da Ridgeway Rovers'ta başladı. Arsenal altyapısında bir sezon kaldıktan sonra serbest bırakıldı ve 2004'te Tottenham altyapısına girdi. Tottenham onu profesyonel kariyerinin ilk yıllarında dört kez kiraladı: 2011'de Leyton Orient, 2012'de Millwall, 2012-13 sezonunda Norwich City ve 2013'te Leicester City.

Kiralık dönemlerinden sonra Tottenham'ın ilk santrforu oldu ve kulüpten 280 golle, Tottenham tarihinin en golcü oyuncusu olarak ayrıldı. Londra'da kupa kazanamayan Kane, ilk büyük kupasını Bayern'le 2024-25 Bundesliga şampiyonluğuyla aldı.

HARRY KANE DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ GOL ATTI?

Harry Kane, 2026 Dünya Kupası'nda 7 maçta 6 gol attı. İngiltere yarı finalde Arjantin'e yenildi ve turnuvayı üçüncü bitirdi; bu, takımın 1966'daki şampiyonluğundan bu yana en iyi derecesi. Kane'in Dünya Kupası'ndaki toplam golü 14'e çıktı, bu turnuvada İngiltere'nin en golcü oyuncusu oldu.

Kane, İngiltere'nin kaptanlığını ilk kez 10 Haziran 2017'de İskoçya maçında yaptı. Ertesi yıl 2018 Dünya Kupası'na takımın kaptanı olarak gitti ve turnuvayı gol kralı olarak tamamladı.