Atlas Okyanusu’nda seyreden Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları, uluslararası sağlık otoritelerini alarma geçirdi. Güney Amerika’dan Afrika’ya uzanan seyahat sırasında başlayan vakalar zinciri; Avrupa, Asya ve Orta Doğu’ya kadar yayılan temaslı takibi sürecini beraberinde getirdi. Peki, Hantavirüs kaç kişide görüldü? Hantavirüs kaç kişi öldü? Detaylar...

HANTAVİRÜS KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

MV Hondius gemisinde şu ana kadar toplam 8 kişide hantavirüs tespit edildiği açıklandı. Bunun yanında üç kişinin “şüpheli vaka” kapsamında değerlendirildiği bildirildi. Virüsün tespit edilmesinin ardından farklı ülkelerde temaslı kişiler karantina altına alınırken, çok sayıda yolcu gözlem sürecine alındı.

Singapur’da, gemide bulunan iki kişi Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nde (NCID) izolasyona alındı. İsviçre’de ise Zürih Üniversite Hastanesi’nde tedavi altına alınan bir hastada hantavirüs enfeksiyonu doğrulandı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde hastada Güney Amerika’da yaygın olarak görülen Andes virüsü varyantı tespit edildi.

İsrail medyası da ülkede ilk hantavirüs vakasının teşhis edildiğini duyurdu. Yetkililer, hastanın Doğu Avrupa’da bulunduğu dönemde enfekte olmuş olabileceğini açıkladı. Antikor testlerinin ardından PCR yöntemiyle enfeksiyon doğrulandı.

Hollanda’da bir KLM uçuş görevlisinin hantavirüs belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Görevlinin, Johannesburg’da hayatını kaybeden Hollandalı kadın yolcuyla temaslı olduğu belirtildi. Almanya’da ise gemide bulunmuş bir kadın yolcu, ihtiyati testler için Düsseldorf Üniversite Hastanesi’nde gözlem altına alındı.

Uzmanlar, hantavirüsün kuluçka süresinin altı haftaya kadar uzayabilmesi nedeniyle ilerleyen günlerde yeni vakaların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor.

HANTAVİRÜS KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Gemide yaşanan salgında şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. İlk ölüm vakası, 11 Nisan’da yaşamını yitiren Hollandalı erkek yolcu oldu. Yetkililer, ilk aşamada belirtilerin farklı solunum yolu hastalıklarıyla benzerlik göstermesi nedeniyle hantavirüsten şüphelenilmediğini açıkladı.

Hayatını kaybeden yolcunun cenazesi 24 Nisan’a kadar gemide kaldı. Daha sonra eşiyle birlikte Saint Helena’da tahliye edildi. Hafif belirtiler gösterdiği belirtilen kadın, Güney Afrika’nın Johannesburg kentine götürüldü. Hollanda’ya giden uçağa alınmayan kadın, 26 Nisan’da hastanede yaşamını yitirdi.

Gemideki üçüncü ölüm ise Almanya vatandaşı bir yolcunun 2 Mayıs’ta hayatını kaybetmesiyle gerçekleşti.

Sağlık otoriteleri, yaşamını yitiren kişilerin temaslılarına yönelik incelemeleri sürdürürken, gemide kalan yaklaşık 150 kişinin sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

HANTAVİRÜS NEDİR BELİRTİLERİ NELER?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden insanlara bulaşan viral bir enfeksiyon hastalığı olarak biliniyor. Virüs, özellikle fare ve benzeri kemirgenlerin dışkısı, idrarı ve salyasıyla temas sonucu ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlara göre virüs, kurumuş kemirgen atıklarının havaya karışmasının ardından solunum yoluyla insan vücuduna girebiliyor. Bazı vakalarda ise kemirgen ısırıkları veya tırmalamaları da bulaş nedeni olabiliyor.

Hantavirüs enfeksiyonunda görülen başlıca belirtiler şunlar olarak sıralanıyor:

Yüksek ateş

Yoğun halsizlik

Kas ağrıları

Baş ağrısı

Nefes darlığı

Öksürük

Bulantı ve kusma

Solunum yetmezliği

İleri vakalarda iç kanama, böbrek yetmezliği ve ciddi akciğer komplikasyonları gelişebiliyor. Özellikle Andes virüsü varyantının daha ağır klinik tabloya neden olabildiği belirtiliyor.

İsviçre’de tedavi altına alınan hastada da Andes virüsü tespit edildiği açıklandı. Bu varyantın Güney Amerika kaynaklı olduğu ve geçmişte bölgesel salgınlarla ilişkilendirildiği biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü, belirtilerin bazı solunum yolu hastalıklarıyla benzerlik göstermesi nedeniyle erken teşhisin zorlaşabileceğini ifade ediyor.

HANTAVİRÜS İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, mevcut vakalarda insandan insana bulaşma ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı. DSÖ’ye göre hantavirüsün bazı türlerinde, özellikle Andes varyantında sınırlı insandan insana bulaşma görülebiliyor.

Yetkililer, önceki hantavirüs salgınlarında bulaşmanın çoğunlukla “uzun süreli yakın temas” durumlarında kaydedildiğini belirtiyor. Bu nedenle temaslı kişilerin izolasyonu ve gözlem altında tutulması büyük önem taşıyor.

MV Hondius gemisindeki vakalar sonrasında birçok ülkede temaslı takibi başlatıldı. Singapur, Hollanda, Almanya, İsviçre ve İsrail’de sağlık kurumları olası bulaş zincirlerini araştırıyor.

DSÖ, mevcut verilere göre halk sağlığı açısından genel risk seviyesinin düşük olduğunu belirtse de virüsün uzun kuluçka süresi nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Geminin İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki Tenerife Limanı’na ulaşmasının ardından yolcuların sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve durumları uygun olanların ülkelerine gönderilmesi planlanıyor. Sağlık ekipleri ise yeni vaka ihtimaline karşı uluslararası düzeyde izleme çalışmalarını sürdürüyor.