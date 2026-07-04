Hangi illerde yağmur yağıyor? Son dakika hava durumu! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli…

Türkiye genelinde hava durumu yeniden gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerinin ardından özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kocaeli başta olmak üzere birçok ilde yaşayan vatandaşlar, "Bugün hangi illerde yağmur yağacak?", "Sağanak ne kadar sürecek?" ve "Hava ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il son dakika hava durumu tahminleri.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR YAĞIYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre Marmara, Batı Karadeniz'in bazı kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde gün içerisinde aralıklarla yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, bazı bölgelerde yağışların kısa süreli kuvvetli görülebileceği değerlendiriliyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken, Ankara'da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Başkentin bazı ilçelerinde öğleden sonra kısa süreli sağanak geçişleri görülebileceği tahmin ediliyor. İzmir'de ise yağış beklenmezken parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olması, sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

BURSA, YALOVA, BALIKESİR VE KOCAELİ İÇİN UYARI

Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı sistem nedeniyle Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kocaeli çevrelerinde zaman zaman kuvvetli sağanak görülebileceği bildirildi. Yetkililer; ani su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji, yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşların güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Özellikle açık alanda bulunacakların, sürücülerin ve deniz ulaşımını kullanacak kişilerin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli davranmaları tavsiye edildi. Hava durumunun bölgelere göre değişiklik gösterebileceği belirtilirken, gün içerisinde yayımlanacak yeni tahminlerin takip edilmesi önem taşıyor.