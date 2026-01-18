Türk televizyonlarının ve sosyal medyanın en parlak yıldızlarından Hande Erçel, hem yurtiçinde hem de uluslararası platformlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Riyad'da düzenlenen özel davetler ve Türkiye'nin prestijli etkinliklerinden ELLE Style Awards Ödül Töreni, Erçel'in şıklığını gözler önüne serdi. Ancak aldığı ödüller kadar kıyafet tercihleri de magazin gündeminde geniş yankı buldu. Peki, Hande Erçel, Riyad'da düzenlenen davette ne giydi? Hande Erçel, ELLE Style Awards ödül töreninde ne giydi? Detaylar...

HANDE ERÇEL, RIYAD'DA DÜZENLENEN DAVETTE NE GİYDİ?

Hande Erçel, son dönemde katıldığı davetlerle moda ve stil dünyasında da konuşulan isimlerden biri haline geldi. Riyad'da düzenlenen prestijli bir davete katılan ünlü oyuncu, seçtiği kıyafetle hem gözleri hem de sosyal medyayı üzerindeki zarafetiyle etkiledi. Etkileyici silueti ve zarif duruşuyla dikkat çeken Erçel, klasik şıklığı modern dokunuşlarla birleştiren bir tercih yaptı.

Bu davette Hande Erçel'in tercih ettiği kıyafet, özellikle sosyal medyada moda eleştirmenlerinin de yorumlarına konu oldu. Zarif detaylar ve markanın imza tasarımıyla birleşen kıyafet, hem Arap dünyasının hem de Türk moda sahnesinin dikkatini çekti.

HANDE ERÇEL, ELLE STYLE AWARDS ÖDÜL TÖRENİNDE NE GİYDİ?

14 Ocak Çarşamba günü düzenlenen ELLE Style Awards Ödül Töreni, Türkiye'nin moda ve eğlence dünyasının buluşma noktası oldu. Sinem Ünsal, Giray Altınok, Aleyna Solaker, Ebru Şahin, Dilan Çiçek Deniz, Halit Ergenç, Ferzan Özpetek, Kenan Doğulu, Zeynep Bastık, Serenay Sarıkaya ve Barış Arduç gibi ünlü isimlerin katıldığı gecede adeta bir şıklık yarışı yaşandı.

Bu özel gecede Hande Erçel, "Yılın Stil Sahibi" ödülüne layık görüldü. Ancak aldığı ödül kadar kıyafet tercihi de gündeme oturdu. Sosyal medya ve magazin dünyasında geniş yankı bulan bu seçim, hem hayranlarından hem de eleştirmenlerden farklı tepkiler aldı.

USTA OYUNCU ALİ ERKAZAN, STİL SAHİBİ ÖDÜLÜNÜ ALAN HANDE ERÇEL'İ ELEŞTİRDİ

Hande Erçel'in ELLE Style Awards gecesindeki kıyafeti, ünlü isimlerin tepkisine de konu oldu. Sinema oyuncusu Ali Erkazan, Erçel'in stilini eleştirerek tartışmalara neden oldu. Ayrıca aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yüksek takipçi sayısına sahip Demet Akalın da Hande Erçel'in kıyafet seçimlerini sert bir dille eleştirdi:

"Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya"

Bu yorumlar, geceye damgasını vuran olaylardan biri olurken, Hande Erçel'in stil anlayışının tartışılmasına neden oldu. Yine de Erçel'in aldığı ödül, moda dünyasında bir prestij sembolü olarak önemini koruyor.