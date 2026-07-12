Türk rock müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan Haluk Levent, hem sanat hayatındaki başarıları hem de sosyal sorumluluk çalışmalarıyla Türkiye’nin en çok tanınan isimleri arasında yer alıyor. Sahne performansları, kendine özgü müzik tarzı ve yardım faaliyetleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, yıllardır müzik dünyasında aktif şekilde yer alıyor. Peki, Haluk Levent kimdir, eşi kim? Haluk Levent kaç yaşında, nereli? Detaylar...

HALUK LEVENT KİMDİR?

Haluk Levent, Türk rock müziğinin sevilen sanatçılarından biridir. Gerçek adı Haluk Acil olan sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal yardım çalışmalarıyla da kamuoyunda tanınmaktadır.

1990’lı yılların başında profesyonel müzik çalışmalarına başlayan Haluk Levent, ilk dönemlerinde çeşitli mekanlarda sahne aldı. Daha sonra yayımladığı albümlerle müzik dünyasında önemli bir yer edindi.

Sanatçının müzik kariyerinde özellikle “Yollarda Bulurum Seni”, “Elfida”, “Ankara”, “Aşkın Mapushane” gibi eserler öne çıktı. Duygusal anlatımı, güçlü vokali ve sahnedeki enerjisiyle farklı yaş gruplarından dinleyicilere hitap etti.

Haluk Levent’in sanat yaşamını diğer birçok sanatçıdan ayıran önemli noktalardan biri de sosyal sorumluluk projelerine verdiği önem oldu. Yardım organizasyonlarıyla sık sık gündeme gelen sanatçı, toplumsal olaylarda aktif rol almasıyla da biliniyor.

Bu çalışmalarını daha kurumsal hale getirmek amacıyla kurduğu Ahbap Platformu, dayanışma, yardım ve gönüllülük faaliyetleriyle Türkiye genelinde tanınan oluşumlardan biri haline geldi.

Sanatçı, müzik kariyerindeki başarısının yanında yardımsever kimliğiyle de kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etmektedir.

Sanatçı, ailesinin dokuz çocuğundan sekizincisidir. Annesi Sabriye Hanım, babası ise Mesut Bey’dir. Kökeni hakkında yaptığı açıklamalarda ailesinin Nusayri olduğunu ancak Arap olmadıklarını ifade etmiştir.

Eğitim hayatına Adana’da başlayan Haluk Levent, ilkokulu Sabancı İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Daha sonra Adana Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite sınavlarında başarılı sonuçlar elde etmesine rağmen ekonomik nedenlerle eğitim hayatını uzun süre devam ettiremedi. Farklı üniversitelerde çeşitli bölümlerde eğitim almaya çalıştı.

Öğrencilik hayatında yer aldığı bölümler arasında:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği,

Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü,

Ankara Üniversitesi Muhasebe Bölümü bulunmaktadır.

Müzik kariyerine yön veren Haluk Levent, özellikle 1990’lı yıllarda çıkardığı albümlerle büyük bir çıkış yakaladı. Rock müziği, halk ezgileri ve özgün yorumuyla kendine has bir tarz oluşturan sanatçı, Türkiye’de geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

HALUK LEVENT KAÇ YAŞINDA?

Haluk Levent, 26 Kasım 1968 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

HALUK LEVENT NERELİ?

Haluk Levent, Adanalıdır. Sanatçı, 26 Kasım 1968 tarihinde Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi’nde doğmuştur.

Çocukluk yılları Adana’da geçen Haluk Levent’in sanat anlayışında yetiştiği çevrenin önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Adana’nın kültürel yapısı ve Anadolu’nun farklı müzik gelenekleri, sanatçının ilerleyen yıllardaki müzik tarzında izler bırakmıştır.

Kökeniyle ilgili açıklamalarında ailesinin Nusayri olduğunu belirten Haluk Levent, bu kimliğin kültürel bir geçmiş ifade ettiğini ve ailesinin Arap olmadığını dile getirmiştir.

HALUK LEVENT EŞİ KİM?

Haluk Levent’in eşi, Neslin Yonarlar’dır. Çift, evliliklerini uzun yıllar sürdürmüş ve yaklaşık 13 yıl evli kalmıştır.

Haluk Levent ile Neslin Yonarlar’ın evliliği, 2017 yılında karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada çift, boşanma protokolünü imzalayarak yollarını ayırmıştır.

Boşanma sürecinde tarafların açıklamalarında, ayrılık kararının “fikren ve ruhen anlaşamadıkları” ve hayata bakış açılarındaki farklılıklar nedeniyle alındığı ifade edilmiştir.

Çiftin boşanması herhangi bir tartışmalı süreç yaşanmadan, anlaşmalı şekilde gerçekleşmiştir. Haluk Levent, özel hayatıyla ilgili konularda genellikle ölçülü açıklamalar yapmayı tercih eden isimlerden biri olmuştur.

HALUK LEVENT’İN MÜZİK KARİYERİNDEKİ DÖNÜM NOKTALARI

Haluk Levent’in müzik yolculuğu, 1990’lı yıllarda profesyonel olarak hız kazandı. İlk albümleriyle birlikte özellikle genç dinleyiciler arasında büyük ilgi gören sanatçı, kısa sürede Türkiye’nin tanınan rock müzisyenlerinden biri oldu.

Yıllar içerisinde birçok albüm yayımlayan Haluk Levent, konser performanslarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kendine özgü yorumuyla hem rock müzik takipçilerinin hem de farklı müzik türlerini seven dinleyicilerin ilgisini çekti.

Sanatçının kariyerinde dikkat çeken özelliklerden biri, müziği yalnızca bir sahne çalışması olarak görmemesi oldu. Toplumsal konulara duyarlılığı ve yardım faaliyetleri, kamuoyundaki bilinirliğini artıran unsurlar arasında yer aldı.

HALUK LEVENT’İN SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

Haluk Levent, sanat kariyerinin yanı sıra sosyal dayanışma alanındaki çalışmalarıyla da öne çıkmaktadır.

Kurucuları arasında yer aldığı Ahbap Platformu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım organizasyonları gerçekleştirilmiş, çeşitli toplumsal konularda destek çalışmaları yürütülmüştür.

Sanatçının bu yönü, onu yalnızca müzik kariyeriyle değil, toplumsal katkılarıyla da tanınan bir isim haline getirmiştir.

HALUK LEVENT HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Haluk Levent’in gerçek adı nedir?

Haluk Levent’in gerçek adı Haluk Acil’dir.

Haluk Levent kaç doğumlu?

Haluk Levent, 26 Kasım 1968 doğumludur.

Haluk Levent nerede doğdu?

Haluk Levent, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir.