Halef Yıldız diziden ayrılıyor mu, Biran Damla Yılmaz diziden ayrılıyor mu, Biran Damla Yılmaz Almanya hapis olayı nedir?

Ekranların sevilen isimleri Halef Yıldız ve Biran Damla Yılmaz ile ilgili ortaya atılan ayrılık iddiaları izleyicilerin gündemine oturdu. "Halef Yıldız diziden ayrılıyor mu, Biran Damla Yılmaz diziden ayrılıyor mu?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, ikilinin dizideki durumu merakla araştırılıyor. Oyuncuların projedeki son durumu ve konunun perde arkası haberimizin devamında…

BİRAN DAMLA YILMAZ'A ALMANYA'DA HAPİS CEZASI! 285 BİN EUROLUK ESTETİK BORCU GÜNDEM OLDU

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin oyuncularından Biran Damla Yılmaz, Almanya'daki estetik borcu nedeniyle gündemin ilk sırasına yerleşti. Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre oyuncuya, ödenmeyen 285 bin euroluk estetik faturaları gerekçesiyle Almanya'da 6 ay hapis cezası verildi.

ESTETİK İŞLEMLERİN FATURALARI ÖDENMEDİ

Habere göre Biran Damla Yılmaz, Almanya'da yaşadığı dönemde botoks, dudak dolgusu, selülit tedavisi ve lazer gibi çeşitli estetik uygulamalar yaptırdı. Ancak bu işlemlere ait faturaların ödenmediği öne sürüldü. Ödemelerin yapılmaması üzerine Alman savcılığı harekete geçti ve 285 bin euroya ulaşan borç dosyası, 6 aylık hapis cezasıyla sonuçlandı.

ESKİ SEVGİLİ BORCUN BÜYÜK KISMINI ÖDEDİ

Dosyanın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın oldu. Faturalara kefil olduğu belirtilen Aydın'ın, borcun büyük bölümünü ödemek zorunda kaldığı aktarıldı. Aydın ayrıca Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni alabilmek için sahte belge kullandığını iddia etti.

İDDİALAR İLK KEZ HAZİRANDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Oyuncunun Almanya'daki hukuki süreci ilk olarak haziran ayında TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşulmuştu. Gazeteci Mehmet Üstündağ, programda 144 bin euroluk faturaları ekrana getirerek Hamburg'da Biran Damla Yılmaz hakkında yakalama kararı bulunduğunu öne sürmüştü.

AVUKATI İDDİALARI REDDETMİŞTİ

O dönem açıklama yapan oyuncunun avukatı, müvekkili hakkında Almanya'da herhangi bir adli işlem bulunmadığını belirterek iddiaların tamamen kurgudan ibaret olduğunu savunmuştu. Avukat, Abdurrahman Aydın'ın belgeler üzerinde oynama yaparak oyuncudan para talep ettiğini ileri sürmüştü. İstanbul Aile Mahkemesi de Aydın hakkında uzaklaştırma kararı vermişti.

BİRAN DAMLA YILMAZ HALEF DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Hapis cezası haberinin ardından izleyiciler, "Biran Damla Yılmaz Halef: Köklerin Çağrısı dizisinden ayrılıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Ancak oyuncu cephesinden şu ana kadar konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Biran Damla Yılmaz'ın dizideki geleceği ve hapis kararına vereceği yanıt merakla bekleniyor.