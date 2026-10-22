Halef 40. bölüm CANLI İzle! Halef SON BÖLÜM tek parça izleme linki var mı?

Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği “ Halef : Köklerin Çağrısı”, bu akşam ekranlara geliyor. Most Production tarafından hazırlanan dizi, hem güçlü senaryosu hem de yıldız oyuncu kadrosuyla sezonun en çok beklenen yapımları arasında gösteriliyor. İzleyiciler ise Halef 40. bölüm tek parça full HD nereden izlenir merak ediyor.

HALEF OYUNCULARI

Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Ercan Uğur’un yazdığı Halef: Köklerin Çağrısı dizisi geniş bir oyuncu kadrosuna sahip. Başrollerde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Kadroda ayrıca Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi deneyimli ve genç isimler bulunuyor.