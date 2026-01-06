Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi olarak sanat dünyasında yarım asrı aşan bir kariyere sahiptir. 97 yaşına gelen Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle tedavi görmüş, doktorlar tarafından yakından takip edilmektedir. Peki, Haldun Dormen kimdir, kaç yaşında? Haldun Dormen'in hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun en köklü ve etkili isimlerinden biridir. 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de doğan Dormen, sanat dünyasında yarım asrı aşan kariyeri ile tanınır. Babası Kıbrıslı iş insanı Sait Ömer Bey, annesi ise İstanbullu paşa kızı Nimet Rüştü Hanım'dır. Ailenin soyadı başlangıçta Önder iken, babası bu soyadını anlamı olmayan Dormen olarak değiştirmiştir.

Henüz bir yaşını doldurmadan ailesiyle birlikte İstanbul, Şişli'ye taşınan Dormen, 20 yaşına kadar Atatürk Evi karşısındaki Ömer Bey Apartmanı'nda yaşamıştır. Küçük yaşta geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağı sakat kalan Dormen, bu zorluğa rağmen sanat yolculuğundan asla vazgeçmemiştir.

HALDUN DORMEN KAÇ YAŞINDA?

2026 yılı itibarıyla Haldun Dormen, 97 yaşındadır. 20. yüzyılın ortalarından itibaren sahneye adım atan Dormen, uzun ve kesintisiz sanat yaşamıyla Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından biri olmayı sürdürmektedir.

HALDUN DORMEN'İN HASTALIĞI NE?

Haldun Dormen, son dönemde enfeksiyon sebebiyle tedavi altına alınmıştır. Doktorlar tarafından yakından takip edilen Dormen'in durumu stabil olmakla birlikte, sağlık durumu her zaman kontrol altında tutulmaktadır.

HALDUN DORMEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

97 yaşındaki Dormen'in sağlık durumu, geçtiğimiz dönemde yaşadığı kısa süreli enfeksiyon dışında stabil olarak değerlendirilmektedir. Doktorlar tarafından yapılan açıklamalara göre, tedavi süreci sorunsuz ilerlemekte ve Dormen'in genel sağlık durumu iyi seviyededir.

HALDUN DORMEN NERELİ?

Haldun Dormen, Mersin doğumludur. Ancak ailesi İstanbul'a taşındığı için, küçük yaşlardan itibaren İstanbul'un kültürel ve sanatsal ortamında büyümüştür. Şişli'de geçen çocukluk ve gençlik yılları, onun sahne sanatlarına olan ilgisini ve yeteneğini erken yaşta geliştirmesinde etkili olmuştur.

HALDUN DORMEN'İN EŞİ KİM?

Haldun Dormen, 1959 yılında ünlü halkla ilişkiler uzmanı Betül Mardin ile evlenmiştir. Bu evlilik sekiz yıl sürmüş ve bu birliktelikten Ömer Dormen adlı bir oğlu dünyaya gelmiştir. Ömer Dormen günümüzde gazeteci Ayşe Arman ile evlidir.

HALDUN DORMEN'İN SANAT YAŞAMI

Haldun Dormen'in tiyatro ve sanat kariyeri, adeta bir Türk tiyatrosu kroniği gibidir. Sahneye ilk adımını Galatasaray Lisesi'nde ortaokul öğrencisiyken atmış, Robert Kolej'de lise eğitimini tamamlamıştır. ABD'de Yale Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almış ve yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur.

Amerika'da Hollywood ve Pasadena Playhouse'da çeşitli oyunlarda rol alan Dormen, Türkiye'ye döndüğünde Muhsin Ertuğrul'un yönetimindeki Küçük Sahne'de sahneye çıkmış ve Türk seyircisi ile ilk kez buluşmuştur. 1955'te Süreyya Sineması'nda kurduğu Dormen Tiyatrosu, kısa sürede büyük başarılar elde etmiş, 1957'de Papaz Kaçtı adlı oyun ile kendi tiyatrosunu resmen kurmuştur.

Dormen Tiyatrosu, Erol Günaydın, Metin Serezli, Gülriz Sururi gibi birçok sanatçının yetişmesinde rol oynamış ve 1961'de Türkiye'nin ilk batılı tarzda müzikali olan Sokak Kızı Irmayı sahnelemiştir. 1962'den itibaren Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda faaliyet gösteren topluluk, 1972'ye kadar Türk tiyatrosunun en parlak dönemini yaşamıştır.

Sanatçı ayrıca sinema alanında da Bozuk Düzen ve Güzel Bir Gün İçin gibi filmleri yönetmiş, bu filmler Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller kazanmıştır. 1981 yılında tekrar tiyatroyu kuran Dormen, Komedi Tiyatrosu ile sahnelerdeki varlığını sürdürmüş ve 2002'ye kadar etkin olmuştur.

Haldun Dormen, televizyon ve yazarlık alanında da aktif rol almış, TRT ve Milliyet'te çeşitli programlar ve köşe yazılarıyla sanatseverlerle buluşmuştur. On iki oyun ve beş kitap kaleme alan Dormen, tiyatro eğitimine katkı sunarak Sahne Tozu Tiyatrosu ve Dormen Akademi gibi kurumlarda dersler vermeye devam etmektedir.