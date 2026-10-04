Hakan Çalhanoğlu neden yok, İtalya Türkiye maçında Hakan Çalhanoğlu yok mu, yedek mi, cezalı mı, Hakan Çalhanoğlu sakat mı?

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A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya konuk olacağı kritik mücadele yaklaşırken gözler Hakan Çalhanoğlu'na çevrildi. İtalyan futbolunu yakından tanıyan milli yıldızın ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı, sakatlığının bulunup bulunmadığı ve cezalı durumda olup olmadığı sosyal medyada ve arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. "Hakan Çalhanoğlu sakat mı, cezalı mı, yedek mi?" sorularının yanıtını merak eden taraftarlar için tüm ayrıntılar haberimizde.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK?

Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle İtalya- Türkiye maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sağlık sorunu sebebiyle A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi maçları için açıklanan aday kadroya dahil edilmedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKAT MI?

Evet, Hakan Çalhanoğlu sakat. Deneyimli futbolcunun milli takım kadrosunda yer almamasının nedeni, yaşadığı sakatlık. Bu durum nedeniyle milli oyuncu, bu milli arada ay-yıldızlı ekibe katkı sağlayamıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU CEZALI MI?

Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya maçında yer almaması herhangi bir cezadan kaynaklanmıyor. Milli futbolcunun forma giyememesinin tek sebebi sakatlığı. Dolayısıyla "Hakan Çalhanoğlu cezalı mı?" sorusunun yanıtı hayır.

HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEK Mİ?

Hakan Çalhanoğlu, İtalya karşılaşmasında yedek kulübesinde de bulunmayacak. Aday kadroya hiç çağrılmadığı için tecrübeli oyuncunun ilk 11'de ya da yedekler arasında yer alması söz konusu değil.

MİLLİ TAKIMDA ÇALHANOĞLU EKSİKLİĞİ

Orta sahada oyunun temposunu belirleyen, duran toplarda ise en önemli silahlardan biri olan Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu, milli takımın oyun düzeninde hissedilebilir. Liderlik vasfıyla da takımın önemli isimleri arasında yer alan deneyimli futbolcunun eksikliği, teknik heyeti orta saha planlamasında farklı tercihlere yöneltecek.

İTALYA MAÇI ÖNCESİ KADRODA ÇOK SAYIDA EKSİK

Milli takımın İtalya deplasmanı öncesinde yaşadığı tek eksik Hakan Çalhanoğlu değil. Belçika maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz da kamptan izinli olarak ayrıldı. Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Kenan Yıldız ile birlikte değerlendirildiğinde, ay-yıldızlı ekip İtalya karşısına önemli eksiklerle çıkacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya ile 5 Ekim Pazartesi akşamı deplasmanda karşılaşacak. Bologna'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve Polonyalı hakem Szymon Marciniak tarafından yönetilecek. Grupta Fransa, İtalya ve Belçika'ya kaybederek henüz puan alamayan milliler, bu maçta ilk puanlarını arayacak.