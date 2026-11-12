Hakan Aysal neden tahliye edildi? SON DAKİKA! Hakan Aysal Semra Aysal olayı nedir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Semra Aysal'ın 2018 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal hakkında, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından tahliye kararı verildi. Peki, Hakan Aysal neden tahliye edildi? Hakan Aysal Semra Aysal olayı nedir? Detaylar haberimizde.

HAKAN AYSAL NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?

Semra Aysal'ın ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal hakkında Yargıtay Ceza Genel Kurulu tahliye kararı verdi. Karar, dosyanın temyiz incelemesi aşamasında alındı.

Hakan Aysal'ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin eşini kasten öldürme suçunu işlemediğini savundu. Çiçek, Fethiye'deki yargılamada mahkeme başkanının yazdığı karşı oy gerekçesinde, Yargıtay 1. Ceza Dairesi hakimlerinden ikisinin karşı oylarında ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazında da bu yöndeki hususların belirtildiğini ifade etti.

Avukat Çiçek, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun tahliye kararının, müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulduğuna ilişkin önemli bir işaret olduğunu savundu. Ancak paylaşılan açıklamada tahliye kararının ayrıntılı hukuki gerekçesine yer verilmedi.

HAKAN AYSAL 6 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Hakan Aysal'ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, müvekkilinin yaklaşık 6 yıldır cezaevinde bulunduğunu belirtti. Çiçek, bu sürenin yaklaşık 4 yılının tek kişilik hücrede geçtiğini söyledi.

Tahliye kararının ardından açıklama yapan avukat, müvekkilinin tutukluluk sürecinin sona erdiğini belirterek Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiçek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bugün itibarıyla verdiği kararda müvekkilimin tahliyesine karar vermiştir. Ceza Genel Kurulu'nun verdiği bu tahliye kararının sebebi müvekkilim hakkında verilen haksız ağırlaştırılmış müebbet cezasının bozulduğuna açık bir karinedir. Müvekkilimin yaklaşık 4 yılı tek başına bir hücrede olmak üzere geçirdiği 6 yıllık haksız tutukluluğu bugün itibarıyla sona ermiştir. Türk yargısına geç de olsa verilen bu hakkaniyetli ve doğru karar için şahsım ve müvekkilim adına teşekkür ediyorum."

HAKAN AYSAL SEMRA AYSAL OLAYI NEDİR?

Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirdiği sırada kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında 7 aylık hamile olan Aysal'ın bebeği de annesiyle birlikte yaşamını yitirdi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olaydan kısa süre önce Semra Aysal adına 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırıldığı tespit edildi. Soruşturma sürecinde eşi Hakan Aysal gözaltına alındı.

Hakan Aysal, eşini kayalıklardan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla 21 Kasım 2020 tarihinde tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Aysal'ın eşini tasarlayarak öldürdüğü ileri sürüldü.

HAKAN AYSAL'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hakan Aysal hakkında, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen yargılama sonucunda mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Hakan Aysal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ancak mahkeme başkanı, verilen karara katılmadı ve sanığın beraat etmesi gerektiği yönünde karşı oy yazdı. Dosyanın temyiz aşamasına taşınmasının ardından Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Hakan Aysal hakkında tahliye kararı verdi.

HAKAN AYSAL DAVASINDA SON DURUM NE?

Semra Aysal'ın ölümüne ilişkin davada Hakan Aysal hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ardından dosya temyiz incelemesine taşındı. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararıyla Aysal'ın tahliyesine hükmedildi.

Hakan Aysal'ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, tahliye kararını müvekkili hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulduğuna ilişkin bir işaret olarak değerlendirdi. Paylaşılan bilgilerde ise kararın ayrıntılı gerekçesi ve davanın bundan sonraki aşamasına ilişkin başka bir açıklama bulunmuyor.