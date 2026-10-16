Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu hava yağmurlu mu? İstanbul, Yalova, Bursa, Ankara

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Hafta sonuna yaklaşırken hava durumu tahminleri gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve rüzgar beklenirken yağışların pazar günü batı kesimlerden çekilerek doğuya ilerleyeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Yalova, Bursa ve Ankara'da yaşayanlar ise hafta sonu için planlarını hava koşullarına göre şekillendirmek istiyor. Hafta sonu yağmurlu mu geçecek, hangi şehirlerde sağanak etkili olacak? İstanbul, Yalova, Bursa ve Ankara'da cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak?

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK? METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hafta sonuna ilişkin hava tahminleri, Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olacağını gösteriyor. Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşan rüzgar öngörülüyor. Pazar günü ise yağışlı sistemin batı kesimlerden çekilerek doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor. Peki, hafta sonu hangi illerde yağmur yağacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkisini sürdürecek?

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonunun ilk gününde Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara Bölgesi genelinde, Batı Karadeniz'de, Batı Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın yanı sıra Muğla, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya çevrelerinde yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Adana ve Hatay başta olmak üzere Doğu Akdeniz kıyılarında da kuvvetli sağanak bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Pazar günü yağışlı havanın batı kesimlerden uzaklaşmaya başlaması bekleniyor. İzmir, Aydın ve Muğla ile Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Buna karşılık Batı Karadeniz'de bazı illerde kuvvetli yağışların sürmesi öngörülüyor.

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgarın da pazar günü etkili olabileceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanağın pazar günü de etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. Kentte sıcaklıkların 11 ila 17 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Ankara'da hafta sonu sağanakla birlikte sıcaklıkların düşeceği, pazar günü en yüksek sıcaklığın 12 derece olacağı öngörülüyor. İzmir'de ise yağış beklenmezken pazar günü parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklığın 20 dereceye ulaşması tahmin ediliyor.

ANTALYA VE DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Antalya'da cumartesi günü kuvvetli sağanak beklenirken pazar günü havanın açacağı ve sıcaklığın 23 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Diyarbakır'da cumartesi günü çok bulutlu bir hava öngörülürken pazar günü 24 derece sıcaklıkla birlikte gök gürültülü sağanak bekleniyor.

HANGİ BÖLGELERDE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR?

Marmara ve Ege bölgelerinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de ise güney yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla rüzgar tahmin ediliyor. Pazar günü Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında da kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgarın görülebileceği bölgelerde vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi, seyahat planlarını hava koşullarını dikkate alarak yapması önem taşıyor.