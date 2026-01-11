Gümüşhane okullar tatil mi, 9 Ocak Gümüşhane'de yarın okul yok mu (GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Perşembe günü Gümüşhane genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. "Gümüşhane okullar tatil mi?" ve "Gümüşhane Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" aramaları artış gösterirken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

GÜMÜŞHANE HAVA DURUMUGümüşhane Hava Durumu Raporu: Dağların Şehrinde Ekstrem Soğuklar

Gümüşhane, 12-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin en düşük sıcaklık değerlerinin kaydedildiği illerden biri olmaya aday. Şehirde bu beş günlük süreçte adeta hayat donma noktasına gelecek ve ekstrem kış koşulları her alanda hissedilecek.

12 Ocak Pazartesi günü Gümüşhane, kar sağanaklarıyla kışın en yoğun günlerinden birine başlayacak. Gündüz sıcaklığı sadece 1 derece olurken, gece saatlerinde eksi 3 dereceye kadar düşecek. Yüzde 81 oranındaki nem, kar yağışının miktarını artıracak ve şehir merkezinde bile kar kalınlığının 15-20 santimetreyi bulması bekleniyor. Rüzgarın güneydoğudan esmesi, iç vadilerde tipi oluşumuna neden olabilir.

13 Ocak Salı günü kar yağışı devam edecek ancak soğuklar asıl etkisini bugün hissettirmeye başlayacak. Gündüz dahi termometrelerin eksi 4 derecenin üzerine çıkamadığı Gümüşhane'de, gece sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu dondurucu soğuk dalgasıyla birlikte Zigana ve Tersun gibi kritik geçitlerde ulaşımın tamamen durma noktasına gelebileceği, bu yolları kullanacak sürücülerin mutlaka en son yol durumunu kontrol etmeleri gerektiği bildirilmektedir.

14 Ocak Çarşamba günü haftanın en ekstrem soğukları yaşanacak. Gökyüzünün parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli olmasına rağmen, dondurucu ayaz şehri terk etmeyecek. Gündüz sıcaklığının eksi 7 derecede kalacağı Gümüşhane'de gece sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar gerilemesi tahmin ediliyor. Geçmişte bu tarihlerde kaydedilen dondurucu rekorlar (eksi 25,7 derece gibi) göz önüne alındığında, su saatlerinin korunması ve açıkta hayvan bırakılmaması konusunda belediye ve tarım il müdürlüğü uyarılar yayınlıyor.

15 Ocak Perşembe günü kar yağışı hafif sağanaklar şeklinde geri dönüyor. Gündüz eksi 7, gece ise yine eksi 16 derecelik bir hava bekleniyor. Bu dondurucu periyot, şehirdeki ısınma maliyetlerini artırırken, yaşlı ve çocukların kapalı alanlarda kalması tavsiye ediliyor.

16 Ocak Cuma günü kar sağanakları etkisini artıracak. Gündüz eksi 4 derece olacak sıcaklık, gece eksi 11 derece civarında kalacak. Gümüşhane halkının bu beş gün boyunca özellikle don olayına bağlı kaza risklerine ve ısınma kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Belediye ve karayolları ekiplerinin teyakkuzda olacağı bu hafta, Gümüşhane tarihinin soğuk kışlarından biri olarak kayda geçecek.

GÜMÜŞHANE OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.