Güllü'nün kardeşleri kim? Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer kimdir?

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ani ölümü, Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Bu süreçte Güllü'nün kardeşleri, hem hukuki hem de duygusal açıdan davanın önemli figürleri haline geldi. Güllü'nün kardeşleri, Kader Tut ve Raşit Günyer, sanatçının çocukları ve eski eşine karşı savcılığa suç duyurusunda bulunarak, ölüm sonrası yaşanan maddi işlemleri ve olası miras tartışmalarını kamuoyuna taşıdı. Peki, Gülü'nün kardeşleri kim? Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer kimdir? Detaylar...

GÜLLÜ'NÜN KARDEŞLERİ KADER TUT VE RAŞİT KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Raşit Bey, bugüne kadar medyadan uzak duran bir profil sergiledi. Yaşı ve özel yaşamı hakkında net bilgiler bulunmamakla birlikte, 26 Eylül 2025'teki trajik olayın ardından ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecinde, yalnızca şüpheliler değil, aile bireylerinin ifadeleri de dosyaya dahil edildi.

Raşit Bey, olayın başından itibaren süreci yakından takip ettiğini ve aile avukatının yönlendirmeleri doğrultusunda hukuki adımlar attığını belirtti. Medyada yer almama tercihini ise "sürecin sağlıklı ilerlemesi" gerekçesiyle açıkladı.

GÜLLÜ'NÜN KARDEŞİ RAŞİT BEY'İN SAVCILIĞA GİTME KARARI

Soruşturmanın seyrine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Raşit Bey, savcılığa giderek bildiklerini anlatma kararı aldığını vurguladı. Bu adım, davanın ilerleyen süreçlerinde aile içi ilişkilerin mercek altına alınmasına neden oldu. Özellikle yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız ile olan süreçteki açıklamaları, kamuoyunun merakını artırdı.

GÜLLÜ'NÜN KARDEŞLERİ SAVCILIĞA BAŞVURDU: GÜLLÜ'NÜN MALİ MİRAS SORUŞTURMASI

Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, sanatçının ölümünden dört gün sonra, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hesaplarındaki işlemleri ve hayat sigortasıyla ilgili girişimleri savcılığa bildirdi. Yapılan incelemelerde, Güllü'nün ölüm tarihini kapsayan bir hayat sigortası poliçesi olmadığı, yalnızca BES hesabında 885 TL bulunduğu tespit edildi.

SULTAN NUR ULU'NUN İFADELERİ DOSYADA

Soruşturma kapsamında Güllü'nün manevi kızı Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri de dosyaya girdi. Ulu, olay anına dair gözlemlerini paylaşırken, Tuğyan Ülkem Gülter bu iddiaları reddetti. Çelişkili ifadeler, davanın ilerleyen aşamalarında belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

GÜLLÜ'NÜN ANİ ÖLÜMÜ SORUŞTURMASINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, soruşturma yeni bir boyuta taşındı. Güllü'nün kardeşleri, çocukları ve eski eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak, ölüm sonrası yaşanan şüpheli mali işlemleri gündeme getirdi. Bu adım, davanın hem hukuki hem de kamuoyu açısından önemini artırdı.

Raşit Bey ve Kader Tut'un savcılığa başvurusu, Güllü'nün ölümünden sonra ortaya çıkan miras ve maddi hak tartışmalarına ışık tuttu. BES hesapları ve sigorta kayıtlarının incelenmesi, soruşturmanın detaylı bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor.