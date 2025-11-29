Güller ve Günahlar, tutku ve gizemin iç içe geçtiği etkileyici hikâyesiyle izleyiciyi derin bir yolculuğa davet ediyor. Serhat ve Zeynep'in hayatlarını altüst eden o beklenmedik karşılaşma, ekran başındakilere nefes kesen anlar yaşatacak. Peki, Güller ve Günahlar 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Berrak, uzun süredir gizlediği gerçeklerin açığa çıkmaması için planlarına hız kesmeden devam eder. Kızlarını Serhat'tan uzak tutmaya çalışması gerilimi iyice tırmandırır. Serhat ise yaşananların peşini bırakmaya niyetli değildir; Berrak'a ulaşarak tüm hesapları sorabilmek için kararlılıkla adımlar atar.

Diğer yandan Serhat, vicdanında taşıdığı yükü artık daha fazla taşıyamaz ve abisiyle yüzleşerek tüm gerçekleri açıkça anlatır. Polise gidip teslim olmaya karar verdiğini söylemesi ise bölümün en çarpıcı gelişmesi olur.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İhanetle suçlanan Cihan yaşam mücadelesi verirken, Serhat'a son kez destek olmak ister ve Kader'in babasına dair sakladığı büyük sırrı açıklamak için hazırlık yapar. Ancak tüm düğümler çözülecek gibi görünürken, Zeynep ile Kader'in aniden eve dönmesi Berrak'ın kurduğu planları alt üst eder.

Evdeki otoritesini korumaya çalışan Berrak, Cihan'ın büyük sırının ortaya çıkmak üzere olduğundan tamamen habersizdir. Peş peşe yaşanan beklenmedik olaylar tansiyonu yükseltir ve dengeleri bir kez daha değiştirir.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölümlerini Kanal D ekranlarından takip edebilirsiniz. Fragmanın yayınlanması halinde bölüm detayları da izleyicilerle paylaşılacaktır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCU KADROSU

• Murat Yıldırım – Serhat Tecer

• Cemre Baysel – Zeynep Candan

• Oya Unustası – Berrak Tecer

• Gülenay Kalkan – Sevim Tecer

• Serdar Özer – Can Tecer

• Emel Çölgeçen – Refika Candan

• Ahmet Saraçoğlu – Arif Candan

• Aleyna Solaker – Azra Tecer

• Kaan Çakır – Tibet

• Serdar Orçin – Cihan Tecer

• Yade Arayıcı – Kader

• Mina Akdin – İlkim Tecer

• Beren Gençalp – Hayal Tecer

• Gizem Sevim – Ebru Candan

• Neslihan Arslan – Tülay

• Merve Nur Bengi – Sedef

• Emre Özcan – (Bilgi güncellenmedi)

• Almira Tuana Albay – (Bilgi güncellenmedi)

• Lara Tonka – (Bilgi güncellenmedi)

• Bahar Gökçeri – Muhabir

• Doğaç Yıldız – Mustafa Candan

GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU

Başarılı iş insanı Serhat, hayatını dürüstlük, güven ve aile temelleri üzerine kurmuştur. Ancak eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük sırrın gün yüzüne çıkması, Serhat'ın tüm hayatını alt üst eder. Berrak'ın geçirdiği talihsiz kaza sonrası komaya girmesiyle Serhat, hem geçmişi hem de evliliklerinin bilinmeyen karanlık noktalarını araştırmak zorunda kalır.

Gerçeklere yaklaştıkça hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eden Serhat, hem ailesini hem de kendi hayatını derinden etkileyecek bir yüzleşme sürecine sürüklenir.