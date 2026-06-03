Gülcan Yazıcı olayı nedir? Gülcan Yazıcı kimdir, öldü mü, neden öldü? Bakan Gürlek açıkladı!

Gülcan Yazıcı olayı, 2006 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı’nın yıllar sonra kimlik tespiti yapılmasıyla yeniden gündeme gelen bir adli süreci ifade etmektedir. Yapılan resmi açıklamalarda, olayın faili meçhul bir dosya kapsamında ele alındığı ve DNA eşleşmesiyle kimlik tespitinin kesinleştiği belirtildi. Peki, Gülcan Yazıcı olayı nedir? Gülcan Yazıcı kimdir, öldü mü, neden öldü? Detaylar...

GÜLCAN YAZICI OLAYI NEDİR?

Gülcan Yazıcı olayı, 2006 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı’nın akıbetine ilişkin yürütülen resmi soruşturmalar kapsamında, yıllar sonra kimliğinin DNA eşleşmesiyle tespit edilmesi ve olayla ilgili adli sürecin yeniden şekillenmesi üzerine gelişen süreçtir.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, uzun yıllar faili meçhul olarak kayıtlarda yer alan bir kadın cesedinin kimlik tespitinin gerçekleştirildiği ve bu kişinin kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı olduğu kesinleşmiştir. Söz konusu gelişme, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştır.

Yetkili makamlar tarafından yürütülen incelemelerde, yıllardır kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kişinin Gülcan Yazıcı olduğu DNA eşleşmesi ile netlik kazanmıştır.

GÜLCAN YAZICI KİMDİR?

Gülcan Yazıcı, 2006 yılından bu yana kayıp olarak aranan bir kadın olarak bilinmektedir. Kayıp başvurularının ardından ailesi ve yakın çevresi tarafından uzun yıllar boyunca kendisinden haber alınamamıştır.

Resmi süreçlerde yer alan bilgilere göre Gülcan Yazıcı’nın kaybolmasının ardından yürütülen arama ve inceleme çalışmaları uzun süre sonuç vermemiş, dosya faili meçhul kayıp vakaları arasında değerlendirilmiştir.

Yıllar sonra yapılan teknik ve adli incelemeler sonucunda, kayıp dosyası yeniden ele alınmış ve kimlik tespit süreci DNA analizleriyle sonuçlandırılmıştır.

GÜLCAN YAZICI ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheli kişiler hakkında adli süreç başlatıldığı belirtilmiştir.

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar, 20 yıllık bir karanlığı aydınlattı. Bakan Akın Gürlek, ekiplerin kapsamı genişletilen araştırmalar neticesinde 1000 kişilik kayıp listesini ve tüm bağlantıları adeta iğneyle kuyu kazar gibi incelediğini belirtti. Yapılan DNA testlerinin ardından, kimsesizler mezarlığındaki kadının Gülcan Yazıcı olduğu saptandı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Gerçeğin gün yüzüne çıkmasının ardından Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada düğmeye bastı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi ve adli süreç resmen başlatıldı.

"HİÇBİR DOSYA KARANLIKTA KALMAYACAK"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin yerini bulması için her dosyanın takipçisi olacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir."