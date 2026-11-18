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Grand Theft Auto serisinin merakla beklenen yeni oyunu GTA 6'da para kazanmak, silah ve mühimmat elde etmek, araç çağırmak veya oyun dünyasının koşullarını değiştirmek isteyen oyuncular hile kodlarını araştırıyor. Oyuna ilişkin yayımlanan rehberlerde karakter, savaş, araç, çevre ve ekran filtresi olmak üzere toplam 61 hile bulunduğu belirtiliyor. Peki, GTA 6 para, silah, can ve araç hileleri neler? PS5 ve Xbox'ta hile kodları nasıl kullanılır? İşte bilinen kodlar, açılma şartları ve tüm kategoriler...

GTA 6 HİLE KODLARI NASIL KULLANILIR?

PowerPyx tarafından yayımlanan GTA 6 hile rehberine göre hilelerin kullanılabilmesi için öncelikle ana hikâyenin tamamlanması gerekiyor. Hikâyenin ardından Progress (İlerleme) menüsünde Cheats (Hileler) bölümü açılıyor. Bazı hileler için ise ilgili mücadelelerin ve etkinliklerin tamamlanması şartı bulunuyor.

Hileleri kullanmak için belirtilen yöntem şu şekilde:

Öncelikle GTA 6 ana hikâyesini tamamlayın.

Açmak istediğiniz hilenin gerekli görev ve mücadele koşullarını yerine getirin.

Progress (İlerleme) menüsünden Cheats (Hileler) bölümünü açın.

D-Pad yukarı tuşuna basarak oyun içi telefonu açın.

L1/LB tuşuna basılı tutarken R1/RB tuşuna basın.

Kullanmak istediğiniz hilenin yön tuşu kombinasyonunu girin.

PS5 ve Xbox'ta kullanılan tuşların isimleri farklı olsa da yön kombinasyonları aynı şekilde belirtiliyor.

Önemli: Rehberlerde yer alan bilgilere göre hile etkinleştirildiğinde mevcut oyun oturumunda kayıt ve kupa/başarım kazanma işlemleri devre dışı kalıyor. Bu nedenle hile kullanmadan önce ilerlemenizi kaydetmeniz öneriliyor.

GTA 6 KARAKTER HİLELERİ

GTA 6 karakter hileleri; para kazanma, aranma seviyesini değiştirme, zırh edinme ve özel yetenekleri kullanma gibi seçenekleri kapsıyor. Bu kategoride toplam 10 hile bulunuyor.

250 bin dolar: Ana hikâyeyi tamamladıktan sonra açılıyor. Kod: ^ › v ‹ ^ ‹ v ›

Sarhoş olma: Alkole 2.500 dolar harcama şartı bulunuyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Aranma seviyesini artırma (Heat): 3 yıldızlı aranma seviyesinden 25 kez kurtulmak gerekiyor. Kod: ‹ v › v ^ v ^

Aranma seviyesini yükseltme: 3 yıldızlı aranma seviyesinden 50 kez kurtulmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Sınırsız odaklanma: Ana hikâyeyi tamamlamak gerekiyor. Kod: v ^ ^ v ^ v ^ v ^ ›

Düşme hasarını kaldırma: 40 fit yükseklikten 20 kez düşüp hayatta kalmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Paraşüt: 300 fit veya daha yüksekten 50 kez paraşütle atlamak ya da BASE jump yapmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Vücut zırhı: 100 antrenmanı tamamlamak gerekiyor. Kod: v ^ ‹ ^ ^ ^ ^ ^ v v

Aracı tamir etme: Belirtilen yarış pistlerinde toplam 10 kez birinci olmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Sınırsız nitro: 50 akrobatik atlayışı tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

GTA 6 SAVAŞ VE SİLAH HİLELERİ

GTA 6 savaş hileleri, çatışmalarda oyunculara farklı avantajlar sağlıyor. Bu kategoride maksimum mermi, sınırsız mühimmat, yeniden doldurma gerektirmeyen silahlar ve patlayıcı saldırılar gibi toplam 11 seçenek yer alıyor.

Maksimum mermi: Atış poligonunda en az 25 bronz madalya kazanmak gerekiyor. Kod: v ^ › v ‹ ‹ ^ ^ v ‹

Sınırsız mermi: Atış poligonunda en az 25 gümüş madalya kazanmak gerekiyor. Kod: v ^ › v ‹ ‹ ^ v v v

Yeniden doldurma gerektirmeyen silahlar: Atış poligonunda 25 altın madalya kazanmak gerekiyor. Kod: v ^ › v ‹ ‹ ^ v v ^

Tüm patlayıcı silahlar: 100 el bombası atmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Yangın çıkaran mermiler: 100 düşmanı ateş hasarıyla yakmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Patlayan şişeler: 100 molotof kokteyli atmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Patlayıcı pompalı tüfek: 100 düşmana patlayıcı hasar vermek gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Hauners H-AT: 100 aracı patlatmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Saldırı gücü: Ana hikâyeyi tamamlamak gerekiyor. Kod: v ^ ‹ ‹ › v v ^ v

Patlayan toplar: 20 düşmana patlayıcı hasar vermek gerekiyor. Kod: v ^ ‹ ‹ › v v ^ ›

Araç çarpma gücü: Araç kullanarak 25 düşmanı etkisiz hâle getirmek gerekiyor. Kod: v ^ ‹ ‹ › v ‹ ^ v

GTA 6 ARAÇ ÇAĞIRMA HİLELERİ

GTA 6 araç hileleri, farklı otomobil, motosiklet, uçak, tekne ve özel araçları oyun dünyasına çağırma seçeneklerinden oluşuyor. Bu kategoride toplam 21 hile bulunuyor. Ancak araçların tamamının kodu henüz keşfedilmiş değil.

Interstate Ambulance: İlerleme menüsünde aracı keşfetmek gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Airboat 09: 5 hayatta kalma mücadelesini tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Bravado Banshee: Tüm çatışma mücadelelerini tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Tuff BMX: 5 fitness mücadelesini tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Maibatsu Boomazoom: 5 alışveriş mücadelesini tamamlamak gerekiyor. Kod: ‹ ^ › v ‹ ‹ ^ ‹

Nagasaki Carbon RS: Tüm keşif mücadelelerini tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

1965 Vapid Dominator: Tüm fitness mücadelelerini tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Progen Emerus: Tüm araç mücadelelerini tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Şişme Flamingo: 50 kokain flamingosunu yok etmek gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

MTL Pumper: İlerleme menüsünde aracı keşfetmek gerekiyor. Kod: ‹ ^ › v ‹ › › ^

Vapid Stanier G2 Taxi: 5 spor mücadelesini tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Hauners P-996 Lazer: Tüm mücadeleleri tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

HVY Bulldozer: İlerleme menüsünde aracı keşfetmek gerekiyor. Kod: ‹ ^ › v ‹ › › v

Lapwing Mallard: 5 araç mücadelesini tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Brimstone Golfer: Tüm spor mücadelelerini tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Hauners Rhino Tank: Tüm hayatta kalma mücadelelerini tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Maibatsu Sanchez: 5 suç mücadelesini tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Nagasaki Sea Sparrow: 5 keşif mücadelesini tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Speeder 700 GT: 5 çatışma mücadelesini tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Truffade Thrax: Tüm alışveriş mücadelelerini tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Western Zombie Bobber: Tüm suç mücadelelerini tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

GTA 6 HAVA DURUMU VE ZAMAN HİLELERİ

GTA 6'da oyun dünyasının atmosferini değiştirmek için de hile seçenekleri bulunuyor. Zamanı ileri alma, günün saatini durdurma ve hava durumunu değiştirme olmak üzere bu kategoride toplam 3 hile yer alıyor.

Zamanı ileri alma: 10 koleksiyon saati bulmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Günün saatini durdurma: 20 koleksiyon saati bulmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Hava durumunu değiştirme: Ana hikâyeyi tamamlamak gerekiyor. Kod: v › ^ v › ^ ›

GTA 6 EKRAN FİLTRESİ HİLELERİ

GTA 6 ekran filtresi hileleri, oyunun görsel görünümünü değiştiren seçeneklerden oluşuyor. Renkleri ve görüntü efektlerini farklılaştıran bu kategoride toplam 16 hile bulunuyor.

Golden Hour: 4 saat el ele tutuşmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Powdered Sugar: WAiNK ile tüm uzay enkazlarını taramak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Pinhole: Partnerinizle 25 çete operasyonu tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Neon Jungle: 16 Girlypop aracının tamamını keşfetmek gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Yesteryear: Ridgeway'i keşfetmek gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Cataclysm: Martha's Vamos'u ilerleme menüsünde keşfetmek gerekiyor. Kod: v v ^ › › ^ ‹ ‹ › ›

Videotape: Partnerinizle 50 aktivite tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Dark Mirror: Araç satarak 500 bin dolar kazanmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Migraine: 6 yıldızlı aranma seviyesinde 6 dakika hayatta kalmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Dollhouse: Partnerinizle 8 saat geçirmek gerekiyor. Kod: v v ^ › › ^ ‹ ‹ v ›

Bubblegum: Vice City Flamingos için 24 koleksiyon kartının tamamını bulmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Fast Forward: 50 meditasyon tamamlamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Fisheye: 100 balık yakalamak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Faded Glory: Partnerinizle 50 mağaza soymak gerekiyor. Kod: v v ^ › › ^ ‹ ‹ ‹ ›

Pixel Art: Koleksiyon ürünleri satarak 250 bin dolar kazanmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

Hellscape: 100 polis aracı çalmak gerekiyor. Kod: Henüz keşfedilmedi.

GTA 6 HİLE KODLARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

GTA 6'da kaç tane hile kodu var?

PowerPyx rehberinde GTA 6 için toplam 61 hile listeleniyor. Bunların 10'u karakter, 11'i savaş, 21'i araç, 3'ü çevre ve 16'sı ekran filtresi kategorisinde yer alıyor.

GTA 6'da para hilesi var mı?

Yayımlanan hile listesinde 250 bin dolar kazandıran bir kod bulunuyor. Bu hilenin açılması için ana hikâyenin tamamlanması gerekiyor. Kod: ^ › v ‹ ^ ‹ v ›.

GTA 6'da sınırsız mermi hilesi var mı?

Evet. Rehberde sınırsız mermi hilesinin açılması için atış poligonunda en az 25 gümüş madalya kazanılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca 25 altın madalya kazanıldığında yeniden doldurma gerektirmeyen silah hilesi açılıyor.

GTA 6'da tank çağırma hilesi var mı?

Listede Hauners Rhino Tank isimli aracı çağırmaya yarayan bir hile bulunuyor. Bu seçeneğin açılması için tüm hayatta kalma mücadelelerinin tamamlanması gerekiyor. Ancak tank çağırma kodu henüz keşfedilmiş değil.

GTA 6 hileleri kupa ve başarımları etkiliyor mu?

PowerPyx ve PC Gamer rehberlerinde yer alan bilgilere göre hile kullanıldığında mevcut oyun oturumunda kupa ve başarımlar devre dışı kalıyor. Ayrıca hile etkin durumdayken oyun kaydedilemiyor.

GTA 6 hileleri oyunun başında kullanılabiliyor mu?

Rehberlerde hileler menüsünün ana hikâye tamamlandıktan sonra açıldığı belirtiliyor. Ayrıca her hilenin kendine özgü açılma koşulları bulunuyor. Bu nedenle oyuncuların önce ilgili hikâye ve mücadele şartlarını tamamlaması gerekiyor.

GTA 6 hile kodları resmi olarak açıklandı mı?

Rockstar Games'in resmi GTA 6 sayfasında hile kodlarına ilişkin bir liste veya kullanım açıklaması bulunmuyor. Buradaki kodlar ve açılma koşulları, oyun rehberlerinde paylaşılan bilgilere dayanıyor; Rockstar tarafından yapılmış resmi bir hile duyurusu olarak değerlendirilmemeli.