GSS borçları silinecek mi? 2017 GSS prim borcu affı ne zaman çıkacak, kimler yararlanacak?

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Hazırlanan düzenlemeye göre 10 yıllık zaman aşımı süresini dolduran 2017 yılına ait GSS prim borçlarının silinmesi planlanıyor. Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 1 milyon kişinin bu döneme ait borcu ortadan kalkacak. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadığı için borçlar şu an için otomatik olarak silinmiş değil. İşte GSS borçlarına ilişkin yeni düzenlemeye dair bilinmesi gerekenler.

GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

AK Parti’nin hazırladığı düzenlemeyle 2017 yılına ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesi planlanıyor. Düzenlemenin temel gerekçesi, söz konusu borçların 10 yıllık zaman aşımı süresini doldurması. Ancak teklif henüz Meclis’e sunulmadığı ve yasalaşmadığı için 2017 yılına ait GSS borçları şu an için silinmiş değil. Borçların silinebilmesi için düzenlemenin TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girmesi gerekiyor.

GSS BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

Düzenlemenin torba bir kanun teklifiyle Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlayacak 2027 yılı bütçe görüşmelerinin aralık ayı sonunda tamamlanmasının ardından teklifin gündeme alınması öngörülüyor. Teklifin yıl sonundan önce yasalaşması hedefleniyor. Borçların silinme tarihi, kanunun yürürlüğe girmesiyle netlik kazanacak.

GSS BORÇ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Hazırlanan düzenleme, 2017 yılına ait GSS prim borcunu ödememiş kişileri kapsayacak. Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 1 milyon kişinin 2017 yılına ait borcunun silinmesi bekleniyor. 2017 sonrasına ait borçların ise bu düzenlemenin kapsamında yer alması öngörülmüyor.

BAŞVURU YAPMAK GEREKECEK Mİ?

Önceki düzenlemelerde zaman aşımına uğrayan GSS borçları genellikle başvuru şartı aranmaksızın silinmişti. Yeni düzenlemede vatandaşların ayrıca başvuru yapıp yapmayacağı ise kanun teklifinin Meclis’e sunulmasıyla netlik kazanacak.

DAHA ÖNCE HANGİ BORÇLAR SİLİNDİ?

GSS sistemi 2012 yılında zorunlu hale geldi. O tarihten bu yana yapılan yasal düzenlemelerle 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait GSS prim borçları silinmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte 2017 yılına ait borçların da benzer şekilde silinmesi amaçlanıyor.

GSS BORCU OLAN HASTANEYE GİDEBİLİR Mİ?

Mevcut uygulamaya göre GSS prim borcu bulunan vatandaşlar, 31 Aralık 2026’ya kadar devlet hastaneleri ve sağlık kurumlarından hizmet alabiliyor. Düzenlemenin yıl sonundan önce yasalaştırılması hedefinde, bu sürenin sona erecek olması da etkili oluyor. Sürenin uzatılıp uzatılmayacağı da yeni düzenlemeyle netleşecek.

GSS BORCU NASIL SORGULANIR?

GSS prim borcu, e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili hizmetleri aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sorgulama ekranından mevcut prim borçları ve GSS tescil bilgileri görüntülenebiliyor. Vatandaşlar ayrıca SGK il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak da bilgi alabiliyor.

GSS BORCU OLUŞMASIN İSTİYORSANIZ

Hane içindeki kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu nedenle geliri düşük olan vatandaşların gelir testi yaptırarak primlerinin devlet tarafından ödenmesini sağlayabileceği ve yeni borç oluşmasının önüne geçebileceği belirtiliyor.

Not : Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır; kişisel prim ve borç durumunuz için SGK’dan bilgi almanız önerilir.