Greenwood kimdir, Greenwood kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Futbol dünyasının dikkat çeken isimlerinden Mason Greenwood'un kariyeri yeniden gündeme gelirken, "Greenwood kimdir?", "Kaç yaşında?", "Mevkisi ne?" ve "Hangi takımlarda oynadı?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Mason Greenwood'un futbol kariyeri, oynadığı kulüpler ve biyografisine ilişkin merak edilen detaylar.

GREENWOOD KİMDİR?

Futbol dünyasının dikkat çeken isimlerinden Mason Greenwood, yeniden transfer iddiaları ve performansıyla gündeme gelmeye devam ediyor. "Greenwood kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?" soruları futbolseverler tarafından sıkça araştırılırken, İngiliz futbolcunun kariyeri ve başarıları merak konusu oldu. İşte Mason Greenwood hakkında merak edilen tüm detaylar...

MASON GREENWOOD KİMDİR?

Mason Will John Greenwood, 1 Ekim 2001 tarihinde İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlarda başlayan Greenwood, Manchester United altyapısında yetişerek profesyonel kariyerine adım attı. Altyapıda sergilediği başarılı performans sayesinde kısa sürede A takıma yükselmeyi başardı.

GREENWOOD KAÇ YAŞINDA?

1 Ekim 2001 doğumlu olan Mason Greenwood, 24 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda önemli kulüplerde forma giyerek dikkat çekmeyi başarmıştır.

GREENWOOD'UN MEVKİSİ NE?

Mason Greenwood'un asıl mevkisi sağ kanat olsa da, hücum hattının birçok bölgesinde görev yapabiliyor. Sol kanatta, santrfor ve ikinci forvet pozisyonlarında da forma giyebilen İngiliz futbolcu, iki ayağını da etkili kullanabilmesiyle öne çıkıyor.

GREENWOOD HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol kariyerinde şu ana kadar şu kulüplerin formasını giydi:

• Manchester United (Altyapı ve A Takım)

• Getafe (Kiralık)

• Olympique Marsilya

Manchester United'da profesyonel kariyerine başlayan Greenwood, daha sonra İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'ye kiralık olarak transfer oldu. Burada gösterdiği performansın ardından Fransa Ligue 1 temsilcisi Olympique Marsilya'ya transfer olarak kariyerini sürdürdü.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Greenwood, Manchester United altyapısında yetiştikten sonra 2019 yılında A takım formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Genç yaşta attığı goller ve sergilediği performansla kulübün gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterildi. Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve yerel kupalarda önemli maçlarda forma giydi.

GETAFE DÖNEMİ

2023-2024 sezonunda kiralık olarak Getafe'ye transfer olan Greenwood, La Liga'da düzenli forma şansı buldu. Attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının hücum hattında önemli rol üstlenen futbolcu, başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin yeniden dikkatini çekti.

OLYMPIQUE MARSİLYA PERFORMANSI

Getafe'deki başarılı sezonunun ardından Fransız ekibi Olympique Marsilya'ya transfer olan Mason Greenwood, Ligue 1'de kariyerine devam etti. Hücumdaki üretkenliği, gol katkısı ve çok yönlü oyun yapısıyla takımının en önemli isimlerinden biri haline geldi.

GREENWOOD'UN OYUN STİLİ

Mason Greenwood; sürati, güçlü şutları, bire birde adam eksiltme becerisi ve iki ayağını da etkili kullanabilmesiyle tanınıyor. Hem kanatta hem de santrfor pozisyonunda oynayabilmesi, teknik direktörlere hücum hattında farklı seçenekler sunuyor.

GREENWOOD MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İngiltere'nin alt yaş milli takımlarında forma giyen Greenwood, daha sonra İngiltere A Milli Takımı'na yükseldi. Genç yaşta milli formayı giyme başarısı gösteren futbolcu, uluslararası arenada da dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Transfer dönemlerinde adı sık sık Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Greenwood'un kariyeri futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.