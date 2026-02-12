Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasbi Dede neden görevden uzaklaştırıldı?

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında alınan görevden uzaklaştırma kararı, hem Giresun kamuoyunda hem de ulusal ölçekte dikkatle takip edilen gelişmeler arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan geçici tedbir sonrası, gözler bir yandan yürütülen adli sürece çevrilirken diğer yandan Dede'nin siyasi geçmişi, belediye başkanlığı dönemi ve kişisel yaşamına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede kimdir, neden görevden uzaklaştırıldı? Hasbi Dede kaç yaşında, nereli? Detaylar...

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANI HASBİ DEDE KİMDİR?

Giresun'un Görele ilçesinde 1983 yılında dünyaya gelen Hasbi Dede, eğitim hayatının tamamını doğup büyüdüğü ilçede sürdürdü. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Görele'de tamamlayan Dede, yükseköğrenimini Uluslararası Dublin Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde başarıyla bitirdi.

Meslek yaşamına spor camiasında adım atan Hasbi Dede, 2002-2020 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olarak profesyonel liglerde futbol hakemliği yaptı. Hakemlik kariyerinin yanı sıra, 2018-2021 yılları arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Giresun Şube Başkanlığı görevini üstlenerek spor yönetimi alanında da aktif rol aldı.

Siyasi kariyerine 2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) üye olarak başlayan Dede, Görele İlçe Teşkilatı'nda Sosyal Politikalardan Sorumlu Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından CHP Giresun İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP tarafından Görele Belediye Başkan Adayı gösterilen Hasbi Dede, 4.393 oy alarak (%47,28) seçimi kazandı ve Görele Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

Öte yandan Dede, 2006 yılından bu yana Nilada İnşaat Gıda Nakliye San. Tic. Şti. sahibi olarak müteahhitlik faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

HASBİ DEDE NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

Hasbi Dede hakkında yürütülen adli süreç, bir şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gelişti. Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Dede, soruşturma çerçevesinde 8 Şubat'ta ifadeye çağrıldı.

9 Şubat'ta hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ancak Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine 11 Şubat 2026 Çarşamba günü yeniden ifadeye çağrıldı.

Sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından, "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Hasbi Dede'nin, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Görevden uzaklaştırma kararı, geçici bir idari tedbir niteliği taşırken; belediye hizmetlerinin kesintiye uğramaması için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. Sürecin, adli ve idari makamların değerlendirmeleri doğrultusunda ilerleyeceği ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

HASBİ DEDE KAÇ YAŞINDA?

1983 doğumlu olan Hasbi Dede, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

HASBİ DEDE NERELİ?

Hasbi Dede, Giresun'un Görele ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatını da aynı ilçede tamamlayan Dede, hem mesleki hem de siyasi kariyerini büyük ölçüde memleketi Görele merkezli sürdürmüştür.