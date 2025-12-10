Gonca Cilasun kimdir? Uzak Şehir'in Sadakati Gonca Cilasun kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Gonca Cilasun, Türk televizyon ve tiyatrosunun güçlü isimlerinden biri olarak son yıllarda yeniden gündeme geliyor. "Uzak Şehir"deki Sadakat Alabora rolü ve diğer dikkat çeken projeleriyle izleyicilerin merakını uyandıran Cilasun'un hayatı ve kariyerine dair bilinmeyen detaylar, sosyal medyada ve diziseverler arasında sıkça konuşuluyor. Gonca Cilasun ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

GONCA CİLASUN KİMDİR?

Gonca Cilasun, Türk tiyatro ve televizyon dünyasının deneyimli ve saygın oyuncularından biridir. 9 Mayıs 1966'da İstanbul'da doğan Cilasun, sahne sanatlarına olan ilgisiyle bilinir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra tiyatro alanında çalışmalara başlamış ve kariyerinin ilk yıllarını sahnede geçirmiştir.

Televizyon dünyasına ise 2010 yılında "Arka Sıradakiler" dizisinde canlandırdığı Fikriye karakteriyle adım atmıştır. O dönemde başlayan televizyon kariyeri, onu kısa sürede tanınan bir oyuncu hâline getirmiştir. Gonca Cilasun, özellikle karakter derinliği yüksek rolleri ve sahne deneyimi sayesinde ekranlarda güçlü bir varlık göstermiştir.

GONCA CİLASUN KAÇ YAŞINDA?

Gonca Cilasun, 9 Mayıs 1966 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 59 yaşındadır. Uzun yıllar süren sahne ve televizyon kariyeri boyunca hem genç oyunculara örnek olmuş hem de deneyimli bir sanatçı olarak projelerdeki performansıyla dikkat çekmiştir.

GONCA CİLASUN NERELİ?

Gonca Cilasun, İstanbul doğumludur ve kariyerine de bu şehirde adım atmıştır. İstanbul'un kültürel ve sanatsal atmosferi, Cilasun'un tiyatro ve oyunculuk yolculuğunda önemli bir rol oynamıştır.

GONCA CİLASUN'UN KARİYERİ

Gonca Cilasun, kariyerine tiyatro ile başlamış ve çeşitli sahne projelerinde görev almıştır. Televizyondaki ilk deneyimi, 2010 yılında "Arka Sıradakiler" dizisinde Fikriye karakterini canlandırmasıyla gerçekleşmiştir. Bunu takiben, "Umutsuz Ev Kadınları", "Sudan Çıkmış Balıklar", "Merhamet" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi önemli projelerde rol almıştır. Özellikle "Karagül" dizisinde canlandırdığı Halise Efeoğlu karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çekmiş ve bu karakterle "Sefirin Kızı" dizisinde de ekranlara dönmüştür.

Cilasun ayrıca "Uzak Şehir", "Kırlangıç Fırtınası", "Kalbim Yangın Yeri", "Kayıp", "Benim Hala Umudum Var", "Kanıt", "Adını Feriha Koydum", "Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı" ve "Gülizar" gibi projelerde yer almıştır. Sinema alanında ise "Güvercin", "Kovan", "Suda Balık", "Kuma" ve "Crash" (2018) filmlerinde performans sergilemiştir.

Tiyatro kökeni ve televizyon deneyimi, Gonca Cilasun'un karakterleri derinlemesine canlandırmasına olanak tanımış ve onu Türk sahne ve ekran sanatının saygın isimlerinden biri hâline getirmiştir.