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Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliğinden Şanlıurfa Valiliğine atanan kariyer bürokratı. 1978 Gebze doğumlu vali, 25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle dört buçuk yıla yakın çalıştığı Kayseri'den ayrıldı.

GÖKMEN ÇİÇEK KİMDİR?

Gökmen Çiçek, 2004'ten bu yana mülki idarede çalışan bir vali. Mesleğe kaymakam olarak başladı, bakanlığın merkez teşkilatında uzun yıllar görev aldı, ardından iki ilde valilik yaptı. Kayseri onun ikinci valilik göreviydi; Şanlıurfa üçüncüsü olacak.

GÖKMEN ÇİÇEK NEREYE ATANDI?

Gökmen Çiçek, Şanlıurfa Valiliğine atandı. Kararname gece yarısından sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararnameyle 41 ilin valisi değişti, 14 vali de merkeze alındı.

Şanlıurfa'da görev yapan Vali Hasan Şıldak Giresun'a gönderildi. Çiçek'in boşalttığı Kayseri Valiliğine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk getirildi. Tekirdağ'a da Hatay Valisi Mustafa Masatlı atandı. Yani tek bir atama zincirinde dört ilin valisi birden değişmiş oldu.

KARARNAMEYLE BAŞKA HANGİ İLLERİN VALİSİ DEĞİŞTİ?

Aynı kararnameyle Gaziantep Valiliğine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun getirildi, Mardin'e Süleyman Elban atandı. Hatay'ın yeni valisi Ali Hamza Pehlivan, Malatya'nınki Abdullah Erin oldu. Batman Valisi Ekrem Canalp Sakarya'ya, Edirne Valisi Yunus Sezer Batman'a gitti. Edirne'ye Bitlis Valisi Ahmet Karakaya atanırken Bitlis'e Ahmet Dilsiz geldi.

Listede başka değişiklikler de var. Elazığ'a Mustafa Eldivan, Bolu'ya Osman Ahsen, Kastamonu'ya Kadir Çakır, Bayburt'a Yusuf Güni getirildi. Zonguldak Valiliğine Yılmaz Doruk, Çanakkale Valiliğine Osman Hacıbektaşoğlu atandı; İzmir'in yeni valisi İsmail Ustaoğlu, Sivas'ınki Oktay Çağatay oldu.

GÖKMEN ÇİÇEK NERELİ?

Gökmen Çiçek, Kocaelili. 1978'de Gebze'de doğdu. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi de doğduğu ilçede okudu; üniversite için Bursa'ya gitti.

GÖKMEN ÇİÇEK NE MEZUNU?

Gökmen Çiçek, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. 1997'de girdiği bölümü 2001'de bitirdi. Mezuniyetten üç yıl sonra kaymakam adaylığı sınavını kazandı.

GÖKMEN ÇİÇEK NERELERDE GÖREV YAPTI?

Gökmen Çiçek, 2004'te İçişleri Bakanlığının kaymakam adaylığı sınavını kazanarak mesleğe girdi. Adaylık döneminde Trabzon'un Düzköy ve İzmir'in Beydağ ilçelerinde kaymakam vekili olarak çalıştı.

İlk asıl kaymakamlık görevi Sivas'ın Akıncılar ilçesiydi. Sonra Erzincan'ın Kemah ve Rize'nin Güneysu ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

Taşradan sonra Ankara'ya geçti. Bakanlığın Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde şube müdürü oldu. Personel Genel Müdürlüğünde önce şube müdürü, sonra daire başkanı, daha sonra da genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. 2018'de Personel Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

GÖKMEN ÇİÇEK NE ZAMAN VALİ OLDU?

Gökmen Çiçek ilk kez 2020'de vali oldu. 9 Haziran 2020 tarihli kararla Afyonkarahisar Valiliğine atandı ve 18 Haziran 2020'de göreve başladı.

Afyonkarahisar'da iki yıla yakın kaldı. 12 Mayıs 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kayseri Valiliğine getirildi ve Şehmus Günaydın'ın yerine geçti. Kayseri'deki görevi 25 Kasım 2026'daki kararnameyle sona erdi; böylece kentte yaklaşık dört buçuk yıl valilik yapmış oldu. Şanlıurfa, kariyerindeki üçüncü valilik durağı olacak.