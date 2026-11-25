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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararıyla Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Giresun'a atanırken, yerine ise Kayseri Valisi Gökmen Çiçek getirildi.

Vali atamaları ile ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Kararda Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Giresun'a atanırken, yerine ise Kayseri Valisi Gökmen Çiçek getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı