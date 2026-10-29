Gökhan Şahin neden öldü, Gökhan Şahin kaç yaşındaydı, görevi neydi?

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Jandarma Genel Komutanlığı eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Emekli Tuğgeneral Gökhan Şahin, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 29 Ekim 2026’da hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 43 yıl görev yapan Şahin için 30 Ekim’de Ankara’da askerî tören düzenlenecek, 31 Ekim’de ise Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde cenaze namazının ardından toprağa verilecek. İşte Gökhan Şahin’e dair bilinenler.

GÖKHAN ŞAHİN NEDEN ÖLDÜ?

Gazi Emekli Tuğgeneral Gökhan Şahin, bir süredir tedavi gördüğü sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

GÖKHAN ŞAHİN KAÇ YAŞINDAYDI?

Gökhan Şahin’in yaşına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Şahin’in Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 43 yıl görev yaptığı biliniyor.

GÖKHAN ŞAHİN’İN GÖREVİ NEYDİ?

Gökhan Şahin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde tuğgeneral rütbesine kadar yükselen ve emekliye ayrılan bir komutandı. Şahin, kariyeri boyunca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde önemli görevler üstlendi. Kilis İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Şahin, daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanı olarak görev yaptı.

GAZİ TUĞGENERAL OLARAK ANILIYORDU

Gökhan Şahin, görev yaptığı dönemde gazi olarak kamuoyunda “Gazi Tuğgeneral” unvanıyla anılıyordu. Vatan hizmetindeki fedakârlıklarıyla tanınan Şahin, emekli olduktan sonra da askerî camiada saygıyla anılan isimler arasında yer aldı.

GÖKHAN ŞAHİN’İN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Gazi Emekli Tuğgeneral Gökhan Şahin için 30 Ekim 2026 Cuma günü öğle namazının ardından Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde askerî tören düzenlenecek. Şahin’in cenaze namazı ise 31 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki İskele Camii’nde kılınacak. Cenaze namazının ardından Şahin’in naaşı toprağa verilecek.

VEFATI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Gökhan Şahin’in vefatı, başta Jandarma Teşkilatı olmak üzere askerî camiada ve daha önce görev yaptığı Kilis’te derin bir üzüntüyle karşılandı. Şahin’in yakınlarına ve silah arkadaşlarına çok sayıda taziye mesajı iletildi.