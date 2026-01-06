Giresun okullar tatil mi, 7 Ocak Çarşamba Giresun'da okul yok mu (GİRESUN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Giresun'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 7 Ocak Çarşamba günü Giresun'da kar tatili olup olmadığına dair bilgi arayışı içinde olan vatandaşlar, Giresun Valiliği'nin konuyla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyor. Kar yağışının etkili olduğu Giresun'da okulların tatil olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil.

GİRESUN HAVA DURUMU

Meteorolojiden 5 Günlük Tahmin: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, önümüzdeki 5 gün boyunca bölgede değişken bir hava etkili olacak. Haftaya güneşli bir başlangıç yapılsa da perşembe gününden itibaren sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü bekleniyor.

Haftalık Detaylı Hava Durumu

• 7 Ocak Çarşamba: Haftanın ilk günü parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlıyor. En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C civarında seyredecek.

• 8 Ocak Perşembe: Gökyüzü yerini sağanak yağışa bırakıyor. Sıcaklıklar gün içinde 21°C'ye kadar çıksa da rüzgarın hızını artırarak saatte 37 km hıza ulaşması bekleniyor. Nem oranı ise %77'lere kadar yükselecek.

• 9 Ocak Cuma: Yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. En dikkat çekici değişim ise sıcaklıklarda yaşanacak; en yüksek sıcaklık bir önceki güne göre sert bir düşüşle 12°C'ye kadar gerileyecek.

• 10 Ocak Cumartesi: Hafta sonuna yağmurlu bir havayla giriliyor. Hava sıcaklığı gece 7°C'ye kadar düşerken, gün içinde en yüksek 12°C olması bekleniyor. Nem oranının %90 ile zirve yapacağı tahmin ediliyor.

• 11 Ocak Pazar: Haftanın son gününde yağış bölgeyi terk ediyor ve yerini az bulutlu ve güneşli bir havaya bırakıyor. Ancak rüzgar şiddetini artırarak saatte 47 km hıza ulaşacak. Sıcaklıklar tekrar yükselişe geçerek 17°C seviyelerine çıkacak.

Önemli Not: Perşembe ve cuma günleri beklenen sağanak yağışlar ile pazar günü görülecek şiddetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olması önerilmektedir.

GİRESUN OKULLAR TATİL Mİ?

7 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.