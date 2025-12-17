GEDİZ İzmir elektrik kesintisi! 17- Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BERGAMA

Bergama'da birden fazla mahallede gün boyu farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Saat 10.00 ile 16.00 arasında Barbaros, Ulucamii, Turabey, Selçuk, İnkılap, Gazipaşa, Ertuğrul, İncecikler, Atmaca ve Zafer mahallelerinde kesinti olacaktır.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında Gaylan Mahallesi'nde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.30 ile 15.30 arasında Doğancı, Ayaskent, Paşaköy, Aziziye ve Zağnoz mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA

Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nde iki ayrı kesinti planlanmıştır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Cumhuriyet Mahallesi'nin bir bölümünde kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 15.00 arasında Cumhuriyet Mahallesi'nin farklı sokaklarını kapsayan ikinci bir kesinti daha yapılacaktır.

BUCA

Buca ilçesinde iki ayrı bölgede kesinti planlanmaktadır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında İnkılap Mahallesi'nde kesinti olacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında 29 Ekim, Kaynaklar Merkez ve Yıldızlar mahallelerinde uzun süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TORBALI

Torbalı'da çok sayıda mahalleyi kapsayan geniş kapsamlı kesintiler planlanmıştır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Karacaağaç ve Demirci mahallelerinde kesinti olacaktır.

Saat 11.00 ile 17.00 arasında Şehitler, Yeni, Pamukyazı, Mustafa Kemal Atatürk, Eğerci, Çaybaşı ve Arslanlar mahallelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 10.00 ile 16.00 arasında Muratbey Mahallesi'nde elektrik kesintisi olacaktır.

DİKİLİ

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Kabakum Mahallesi'nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş'te kırsal mahalleleri kapsayan kesintiler yapılacaktır.

Saat 10.00 ile 13.00 arasında Horzum ve Çamyayla mahallelerinde kesinti olacaktır.

Saat 09.00 ile 16.00 arasında Artıcak ve Çobanlar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GAZİEMİR

Saat 02.00 ile 02.30 arasında Binbaşı Reşatbey Mahallesi'nde kısa süreli bir elektrik kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR

Saat 09.00 ile 17.00 arasında İhsan Alyanak, Abdi İpekçi ve Uzundere mahallelerinde kesinti planlanmaktadır.

BORNOVA

Bornova'da gün içerisinde farklı saatlerde çok sayıda kesinti yapılacaktır.

Saat 21.30 ile 22.00 arasında Çınarlı, Kazımdirik ve Çınar mahallelerinde kısa süreli kesinti olacaktır.

Saat 12.00 ile 12.30 arasında Rafet Paşa, Gazi Osman Paşa, Çınar, Barbaros, Yıldırım Beyazıt ve Kazımdirik mahallelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında Kavaklıdere ve Yeşilçam mahallelerinde kesinti olacaktır.

Saat 13.00 ile 17.00 arasında Yeşilçam Mahallesi'nde iki ayrı kesinti planlanmıştır.

SEFERİHİSAR

Seferihisar'da iki ayrı planlı kesinti bulunmaktadır.

Saat 09.00 ile 17.30 arasında Hıdırlık, Tepecik, Turabiye ve Akarca mahallelerinde kesinti uygulanacaktır.

Aynı saat aralığında Camikebir, Akarca ve Hıdırlık mahallelerini kapsayan ikinci bir kesinti daha yapılacaktır.

BAYINDIR

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Yusuflu, Yakacık, Fatih ve Buruncuk mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KİRAZ

Kiraz ilçesinde gün boyunca farklı mahallelerde kesintiler planlanmıştır.

Saat 09.15 ile 15.15 arasında Başaran Mahallesi'nde kesinti olacaktır.

Saat 10.00 ile 16.00 arasında Başaran ve Uzunköy mahallelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 10.30 ile 16.30 arasında Çayağzı, Altınoluk, Karaburç ve Sarıkaya mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇEŞME

Saat 09.30 ile 15.30 arasında Şehit Mehmet Mahallesi'nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.