Gaziantep Fenerbahçe maçı oynanmayacak mı, ertelenecek mi, iptal mi olacak, Gaziantep Stadı ışıkları bozuk mu? Fenerbahçe maçı neden başlamadı?

Süper Lig heyecanının önemli karşılaşmalarından Gaziantep – Fenerbahçe maçıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Gaziantep Stadı'ndaki ışık arızası, maçın planlanan saatte başlamasını tehlikeye atarken, taraftarlar "Maç ertelenecek mi, iptal mi olacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Yetkililerden gelecek resmi açıklama bekleniyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler maçı televizyondan veya online platformlardan takip edebilecek.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI ATV CANLI İZLEME DETAYLARI

ATV, maçı Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25. kanallar üzerinden yayınlayacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak canlı maç izleme imkanı sunuluyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ve Fenerbahçe arasındaki heyecanlı karşılaşma 4 Mart Çarşamba günü sahne alacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, saat 20:30'da başlayacak. Taraftarlar, heyecan dolu dakikaları bu saatte canlı olarak izleyebilecek.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi, Gaziantep Stadyumu'nda gerçekleşecek. Ev sahibi Gaziantep FK, taraftar desteğiyle sahada yerini alacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Gaziantep Fenerbahçe maçı ile ilgili hakem ve futbolcuların görüşmesi devam ediyor. Stadyum ışıklandırması ile ilgili sorun devam ediyor. Henüz karar açıklanmadı.

Çalışmaların devam ettiği ifade ediliyor. Ana halterde yaşanan sorun nedeniyle aksaklık yaşanıyor. Jeneratörün de devre giremediği ve sorun yaşadığı açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...