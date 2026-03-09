Haberler

Gaziantep'e füzeyi kim attı, hangi ülke attı, İran mı attı? Gaziantep füzeyi kim düşürdü NATO mu düşürdü?

Gaziantep'e füzeyi kim attı, hangi ülke attı, İran mı attı? Gaziantep füzeyi kim düşürdü NATO mu düşürdü?
Güncelleme:
İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat NATO hava savunma unsurları tarafından imha edildi; füzenin bazı parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü, olayda can kaybı yaşanmadı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İmha edilen füzenin bazı parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğü bildirildi.

NATO SAVUNMA UNSURLARI MÜHİMMATI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini duyurdu. MSB açıklamasında, " İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

PARÇALAR GAZİANTEP'TE BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ

Bakanlık, imha edilen mühimmatın bazı parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğünü bildirdi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı.

"TÜRKİYE TEHDİTLERE KARŞI GEREKLİ ADIMLARI ATAR"

MSB açıklamasında Türkiye'nin bölgesel istikrara önem verdiği vurgulandı. Açıklamada, "Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımlar kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır" denildi.

Olaya ilişkin Ankara'dan ilk açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " İran'dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.

Gelişme, ilk andan itibaren tüm kurumlarımız tarafından yakından takip edilmiş; gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhâl devreye alınmıştır. Bu kapsamda Millî Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tam bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir. Türkiye'nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir.

Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini; yalnızca resmî makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz"

HATAY SEMALARINDA DA FÜZE İMHA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de İran'dan ateşlendiği belirtilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca havada imha edildiği açıklanmıştı. Söz konusu mühimmatın parçalarının Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştüğü bildirilmiş, olay incelemeye alınmıştı.

