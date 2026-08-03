Gaziantep Belgrade maçı hangi kanalda Gaziantep FK IMT Belgrade nereden canlı izlenir?

Gaziantep Fk ile IMT Belgrad hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Gaziantep Fk - IMT Belgrad maçı hangi kanalda?", "Gaziantep Fk IMT Belgrad maçı nereden canlı izlenir?" ve "Maç şifresiz yayınlanacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Gaziantep FK - IMT Belgrad maçının yayın bilgileri, başlama saati ve canlı izleme detayları.

GAZİANTEP FK - IMT BELGRADE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK, hazırlık maçında Sırbistan temsilcisi IMT Belgrade ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte Gaziantep FK - IMT Belgrade hazırlık maçına dair merak edilen tüm ayrıntılar.

GAZİANTEP FK - IMT BELGRADE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile IMT Belgrade arasında oynanacak hazırlık karşılaşması için Türkiye'de resmi bir canlı yayın bulunmuyor. Mücadele Yayın Yok bilgisiyle duyurulurken, maç herhangi bir televizyon kanalı veya dijital platform üzerinden canlı olarak yayınlanmayacak.

GAZİANTEP FK - IMT BELGRADE MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık mücadelesi 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak. Gaziantep FK ile IMT Belgrade arasındaki karşılaşmanın başlama saati ise 19.00 olarak açıklandı.

GAZİANTEP FK - IMT BELGRADE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler için resmi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Bu nedenle mücadele televizyon ekranlarından veya dijital yayın platformlarından canlı olarak izlenemeyecek. Maçla ilgili skor ve önemli gelişmeler ise canlı anlatım servisleri üzerinden takip edilebilecek.

YAYIN BİLGİLERİ

Gaziantep FK - IMT Belgrade hazırlık maçı için yayıncı kanal Yayın Yok olarak duyuruldu. Dolayısıyla karşılaşma Türksat uydusu, internet platformları veya farklı yayın servisleri üzerinden canlı yayınlanmayacak.

GAZİANTEP FK - IMT BELGRADE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK ile IMT Belgrade arasındaki hazırlık karşılaşması, Belgrad Stadyumu'nda oynanacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek mücadelede iki ekip de yeni sezon öncesi son durumlarını test etme fırsatı bulacak.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Gaziantep FK, hazırlık maçında oyun planını sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Ev sahibi IMT Belgrade ise taraftarı önünde iyi bir performans sergileyerek moral kazanmak istiyor. Her iki ekip açısından da teknik heyetin oyuncu performanslarını değerlendireceği mücadele, sezon öncesi önemli bir prova niteliği taşıyor.