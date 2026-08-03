Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyuna rekor ceza

Mersin’de düğün konvoyunda araçlarını durdurup trafiği felç eden ve yolda tehlikeli hareketler yapan magandalara emniyet güçlerinden ağır ceza geldi. Kameralara yansıyan sorumsuzluğun faturası 695 bin TL'yi aştı.

Olay, Mersin'de ana yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lüks araçlardan oluşan bir düğün konvoyu, akan trafiği hiçe sayarak yolda durdu ve ana arteri tamamen ulaşıma kapattı.

SUNROOF'TAN SARKANLAR, SIFIR ÇİZEN ARAÇLAR...

Görüntülerde, konvoydaki araçların pencerelerinden ve sunroof’larından yola doğru sarkan kişilerin trafiği tehlikeye attığı anlar yer aldı. Yolu tamamen kapatan gruptan siyah bir spor aracın ise yol ortasında kendi etrafında dönerek "drift" yaptığı ve ortalığı yoğun bir lastik dumanıyla kapladığı görüldü. Çevredeki sürücülerin can güvenliğini hiçe sayan bu magandalık anları, güvenlik ve mobil kameralarca saniye saniye kayda alındı.

REKOR CEZALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Görüntülerin ardından harekete geçen emniyet güçleri, kuralları hiçe sayan sürücüleri tek tek tespit etti. Trafiği tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 695 bin 862 TL idari para cezası kesildi.

Cezayla da sınırlı kalmayan müdahalede 7 sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Olayda kullanılan araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, toplumsal huzuru ve trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.