2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde futbol kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri, Ganalı şaman (büyücü) Nana Bonsam oldu. Daha önce uluslararası futbol dünyasında yaptığı sıra dışı açıklamalarla gündeme gelen Bonsam, bu kez A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda yaşadığı sonuçlarla ilgili ortaya attığı iddia nedeniyle yeniden konuşulmaya başlandı. Peki, Ganalı şaman Nana Bonsam kimdir? Dünya Kupası Ganalı büyücü kimdir? Detaylar...

GANALI ŞAMAN (BÜYÜCÜ) NANA BONSAM KİMDİR?

Nana Kwaku Bonsam, Gana'da geleneksel dini ritüeller gerçekleştirdiğini söyleyen ve kendisini şaman olarak tanıtan bir isimdir. Özellikle futbol karşılaşmaları öncesinde yaptığı iddialı açıklamalar sayesinde yalnızca Gana'da değil, uluslararası spor kamuoyunda da zaman zaman gündeme gelmektedir.

Nana Bonsam, geçmiş yıllarda birçok futbol organizasyonu öncesinde çeşitli ritüeller gerçekleştirdiğini öne sürmüş, bu açıklamaları nedeniyle uluslararası basında haber konusu olmuştur. Özellikle Afrika futboluyla ilgili yaptığı açıklamalar, sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaşmıştır.

Kendisinin dile getirdiği ritüeller ve kehanet niteliğindeki ifadeler bağımsız kurumlar tarafından doğrulanmış bilgiler değildir. Buna rağmen yaptığı açıklamalar, futbol gündeminde zaman zaman tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA TÜRKİYE İDDİASI GÜNDEM OLDU

2026 Dünya Kupası sırasında Nana Bonsam'ın yaptığı son açıklama, özellikle Türkiye'de büyük ilgi gördü. Ganalı şaman, Gana'nın turnuvadaki rakiplerinden biri için hazırladığını ileri sürdüğü özel bir tılsımın beklenmedik şekilde farklı bir ülkeyi etkilediğini iddia etti.

Bonsam açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası her şey büyük bir kaza sonucu oldu; 2026 Dünya Kupası'nda bizim Gana'nın grubundaki rakibimizi kilitlemek için özel bir tılsım hazırlamıştım. Fakat o sırada çırağım haritayı kaydırınca, ritüelin tüm enerjisi yön değiştirip yanlışlıkla Türkiye'nin üzerine gitmiş."

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbol kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Söz konusu ifadeler, Nana Bonsam'ın kendi iddiaları olarak kamuoyuna yansıdı.

HARRY KANE'E BÜYÜ YAPTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Nana Bonsam'ın futbol dünyasında ilk kez geniş çapta gündeme gelmesi ise İngiliz yıldız Harry Kane hakkında yaptığı açıklamalarla oldu.

Gana ile İngiltere'nin karşı karşıya geldiği dönemde Bonsam, Harry Kane'e büyü yaptığını ve bunun oyuncunun performansını etkileyeceğini öne sürmüştü. Daha sonraki açıklamalarında ise söz konusu büyüyü kaldırdığını iddia etmişti.

Bu ifadeler uzun süre uluslararası spor basınında yer alırken, futbolseverler arasında da yoğun şekilde tartışılmıştı.

YENİ KEHANETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

2026 Dünya Kupası devam ederken Nana Bonsam yalnızca Türkiye ile ilgili açıklamalarıyla değil, turnuvaya ilişkin yaptığı yeni tahminlerle de gündeme geldi.

Ganalı şaman, turnuvanın en büyük sürprizlerinden birinin Yeşil Burun Adaları'nın Arjantin'i elemesi olacağını öne sürdü.

Bununla da yetinmeyen Bonsam, Dünya Kupası şampiyonunun Cristiano Ronaldolu Portekiz olacağını iddia etti.

Söz konusu açıklamalar kısa sürede futbol gündeminde geniş yer bulurken, sosyal medya platformlarında da çok sayıda paylaşımın konusu oldu.

NANA BONSAM NEDEN SÜREKLİ GÜNDEME GELİYOR?

Nana Bonsam, yıllardır özellikle büyük futbol organizasyonları öncesinde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor.

Farklı milli takımlar, futbolcular ve turnuvalar hakkında yaptığı kehanet niteliğindeki açıklamalar, uluslararası medyada haberleştirilirken sosyal medyada da geniş etkileşim alıyor.

2026 Dünya Kupası sürecinde yaptığı Türkiye açıklaması, Harry Kane hakkındaki geçmiş iddiaları ve turnuvaya yönelik yeni tahminleri nedeniyle yeniden futbol kamuoyunun gündemine taşındı.

Bugüne kadar kamuoyuna yansıyan açıklamalarının tamamı Nana Bonsam'ın kendi beyanları olarak haberleştirilmiş olup, söz konusu ritüeller veya kehanetlere ilişkin bağımsız ve bilimsel doğrulama bulunmamaktadır.