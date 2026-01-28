Galatasaray Play Off maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Play Off maçları ne zaman oynanacak?

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak sorusu, UEFA'nın güncel takvimiyle yanıt buldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı muhtemel olan eleme aşaması play-off turu için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı ekibin rakibi, lig aşamasının tamamlanmasının hemen ardından yapılacak kura çekimiyle netlik kazanacak. İşte Galatasaray'ın da yer alabileceği Avrupa yolundaki kritik virajı olan play-off maç tarihleri ve Şampiyonlar Ligi fikstürüne dair tüm detaylar...

DEVLER LİGİ'NDE YENİ DÖNEM: 36 TAKIMLI LİG FORMATI NASIL İŞLİYOR?

Avrupa futbolunun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi, artık alışılmış grup sistemi yerine 36 takımlı dev bir lig formatıyla oynanıyor. Bu yeni sistemde her takım, 4'ü içeride 4'ü dışarıda olmak üzere toplamda 8 farklı rakiple karşılaşarak puan topluyor. 8 maçlık periyot sonunda genel puan tablosunda ilk 8 sırayı alan ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı kazanarak büyük bir avantaj elde ediyor.

ELENME VE YÜKSELME HATTI: KİMLER PLAY-OFF OYNAYACAK?

Lig aşaması tamamlandığında tablonun orta sıraları tam bir can pazarına dönüşüyor. Puan cetvelinde 9. ile 24. sıra arasında yer alan 16 takım, son 16 turuna kalabilmek için birbirleriyle eşleşerek çift maçlı eleme usulü play-off oynuyor. Bu aşamada hata yapan veya sıralamada ilk 24'ün dışında kalan (25-36 arası) tüm takımlar ise Avrupa defterini tamamen kapatarak organizasyona veda ediyor.

PLAY-OFF HEYECANI NE ZAMAN BAŞLIYOR? İŞTE MAÇ TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi'nde kader anı olan play-off turu için tarihler netleşti. Lig etabının bitimiyle birlikte tüm gözler 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek büyük kura çekimine çevrilecek. Bu kurada eşleşen takımlar, son 16 biletini kapmak için şu tarihlerde sahaya çıkacak:

İlk Maçlar: 17 - 18 Şubat 2026

Rövanş Maçları: 24 - 25 Şubat 2026