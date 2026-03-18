Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor, turu geçiyor mu, eleniyor mu (Liverpool Galatasaray)?

Liverpool – Galatasaray mücadelesi heyecanla bekleniyor. Galatasaray bu maçta kazanırsa turu geçecek mi, yenilirse eleniyor mu, berabere kalması halinde ne olacak? Tüm olası sonuçlar ve sarı-kırmızılıların Avrupa'daki kaderiyle ilgili bilgiler haberimizde.

LIVERPOOL GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

Avrupa'da nefeslerin tutulacağı Liverpool - Galatasaray karşılaşması, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saati ile 23:00'de başlayacak olan bu dev randevu, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Temsilcimizin çeyrek final biletini kovalayacağı maçın heyecanı tüm Türkiye'yi saracak.

TRT 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ VE PLATFORM KANAL NUMARALARI

Anfield'daki bu tarihi maçı televizyondan veya dijital platformlardan takip etmek isteyenler için kanal listesi şu şekildedir:

• Digiturk: 23. Kanal

• D-Smart: 26. Kanal

• Tivibu: 22. Kanal

• Turkcell TV+: 21. Kanal

• Kablo TV: 22. Kanal

• Vodafone TV: 21. Kanal

• Fil Box: 20. Kanal

Ayrıca mücadele, Türksat uydusu ve internet üzerinden TRT'nin dijital platformları aracılığıyla şifresiz olarak izlenebilecek.

SKOR TABELASINA GÖRE TURU KİM GEÇER: TÜM İHTİMALLER

Galatasaray'ın ilk maçı 1-0 kazanmış olması, rövanşta birçok skoru temsilcimizin lehine çeviriyor. İşte muhtemel sonuçlara göre tur senaryoları:

• Galatasaray'ın Tur Atladığı Skorlar: 0-0, 1-1, 2-2 (Tüm beraberlikler), 0-1, 1-2, 0-2, 1-3 (Galatasaray galibiyetleri).

• Maçın Uzatmaya Gideceği Skorlar: 1-0 (Liverpool'un tek farklı galibiyeti maçı uzatır). Ayrıca 2-1, 3-2 ve 4-3 gibi Liverpool galibiyetlerinde de toplam skor eşitleneceği için maç uzatmalara gider.

• Liverpool'un Tur Atladığı Skorlar: 2-0, 3-0, 3-1, 4-1 gibi Liverpool'un en az 2 farkla kazandığı tüm skorlar İngiliz ekibini çeyrek finale taşır.

ANFIELD STADYUMU'NDA DEVLER LİGİ HEYECANI

Dünyanın en ikonik atmosferlerinden biri olan Anfield Stadyumu, bu zorlu maça ev sahipliği yapacak. Liverpool taraftarının "You'll Never Walk Alone" marşıyla başlayacak olan gecede, Galatasaray ilk maçtaki disiplinli oyununu sahaya yansıtarak adını Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına yazdırmak istiyor. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ya temsilcimiz çeyrek finale yükselecek ya da Liverpool evinde geri dönüşe imza atacak.