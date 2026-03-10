Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor, turu geçiyor mu, eleniyor mu?

Galatasaray'ın Avrupa macerası kritik bir dönemece giriyor. Son 16 turunda Liverpool ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip için futbolseverlerin en çok merak ettiği konu, maç sonucu ne olursa Galatasaray turu geçecek mi yoksa elenecek mi sorusu oldu. Maçın galibi, kaybedeni veya beraberlik durumuna göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sonraki turda neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan doruğa çıkıyor. Temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool FC ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler merakla maçın yayın kanalı ve saatini araştırıyor.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI TRT 1'DE CANLI YAYINLANACAK

Dev mücadele Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+, Fil Box ve Vodafone TV platformları üzerinden de maç takip edilebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını ile futbolseverler karşılaşmayı canlı izleme fırsatı bulacak.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 10 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak. Son 16 turu mücadelesi, Galatasaray'ın Avrupa yolculuğunda kritik bir adım olacak.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele Türkiye saati ile 20:45'te başlayacak. Taraftarlar hem stadyumda hem ekran başında maçın temposunu yakından takip edecek.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar stadyumu doldurarak takımlarına büyük destek verecek.

GALATASARAY LIVERPOOL'U YENERSE, BERABERE KALIRSA YA DA YENİLİRSE NE OLACAK?

Galatasaray ve Liverpool'un mücadelesi çift maç formatında oynanıyor. Bu nedenle ilk maç sonucu tek başına turu belirlemeyecek. Sarı-kırmızılılar, 2. maçın sonucuna göre turu geçip geçmeyeceğini öğrenebilecek. Her iki maçın toplam skoruna göre Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselip yükselmeyeceği belli olacak.

GALATASARAY ÇEYREK FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Galatasaray, Liverpool'u elediği takdirde çeyrek finalde Chelsea FC ile Paris Saint-Germain eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasındaki bu kritik tur, Sarı-Kırmızılılar için büyük bir sınav olacak.