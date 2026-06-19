Galatasaray Lisesi'nde kura kalktı mı, kimleri kapsıyor? Galatasaray Ortaokulu'ndan Galatasaray Lisesi'ne kura geçişi kaldırıldı mı?

Galatasaray Eğitim Kurumları’nda yıllardır uygulanan ve öğrencilerin ilkokuldan liseye kadar kesintisiz şekilde eğitim hayatlarını sürdürmelerine imkan tanıyan sistemde önemli bir değişiklik gündeme geldi. Alınan yeni karar doğrultusunda, Galatasaray İlkokulu’na kura ile kabul edilen öğrencilerin Galatasaray Lisesi’ne doğrudan geçiş uygulaması sona eriyor. Peki, Galatasaray Lisesi'nde kura kalktı mı? Galatasaray Ortaokulu'ndan Galatasaray Lisesi'ne kura geçişi kaldırıldı mı? Detaylar...

GALATASARAY LİSESİ'NDE KURA KALKTI MI?

Galatasaray Lisesi’nde uygulanan merkezi sınav sistemiyle öğrenci alımı devam ediyor. Ancak değişiklik, Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu’ndan gelen öğrencilerin liseye geçiş sürecini kapsıyor.

Bugüne kadar Galatasaray İlkokulu’na kura ile kabul edilen öğrenciler, eğitimlerini Galatasaray Ortaokulu’nda sürdürdükten sonra Galatasaray Lisesi’ne doğrudan geçebiliyordu. Yeni uygulamayla birlikte bu öğrenciler için de merkezi sınav şartı getiriliyor.

Buna göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kura sonucu Galatasaray İlkokulu’na kayıt yaptıracak öğrenciler, 8’inci sınıfa geldiklerinde liseye geçiş kapsamında düzenlenen merkezi sınava katılacak. Öğrencilerin Galatasaray Lisesi’nde eğitimlerine devam edebilmeleri için ilk yüzde 4’lük başarı diliminde yer almaları gerekecek.

Düzenleme yalnızca yeni kayıt yaptıracak öğrencileri kapsıyor. Halen Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler ise mevcut sistem kapsamında eğitimlerine devam edecek.

GALATASARAY ORTAOKULU'NDAN GALATASARAY LİSESİ'NE KURA GEÇİŞİ KALDIRILDI MI?

Yeni kararla birlikte Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin Galatasaray Lisesi’ne sınavsız geçiş uygulaması kaldırılıyor.

Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ferda Önengüt Yapar tarafından yapılan açıklamaya göre değişiklik, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak öğrencilerden itibaren uygulanacak.

Buna göre öğrenciler, ortaokul eğitimlerini tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi’ne geçebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkezi sınavına girecek. Liseye yerleşebilmek için de belirlenen başarı kriterlerini karşılamaları gerekecek.

Söz konusu uygulama, 1992 yılında Türk ve Fransız hükümetleri arasında yapılan anlaşma doğrultusunda oluşturulan mevcut sistemde gerçekleştirilen yeni bir düzenleme olarak değerlendiriliyor. Açıklamaya göre karar, her yıl toplanan ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisinin de yer aldığı komitede kabul edildi. Düzenlemenin resmiyet kazanması için bürokratik süreçlerin tamamlanması bekleniyor.

YENİ DÜZENLEME HANGİ ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR?

Açıklanan bilgilere göre yeni uygulama mevcut öğrenciler için geçerli olmayacak.

Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitimine devam eden öğrenciler, mevcut geçiş sistemi kapsamında öğrenimlerini sürdürecek. Değişiklik yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerden itibaren uygulanacak.

Bu nedenle bugün okulda öğrenim gören öğrencilerin haklarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

GALATASARAY EĞİTİM SİSTEMİNDE UYGULANAN MEVCUT MODEL NASIL İŞLİYORDU?

Galatasaray Eğitim Kurumları’nda uzun yıllardır uygulanan model kapsamında ilkokula her yıl noter huzurunda gerçekleştirilen kura sistemiyle 50 öğrenci kabul ediliyordu.

Bu öğrenciler eğitim hayatlarını Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu’nda sürdürdükten sonra herhangi bir sınava girmeden Galatasaray Lisesi’ne geçiş yapabiliyordu.

Aynı dönemde Galatasaray Lisesi’ne merkezi sınav sistemiyle 100 öğrenci alınıyor, ilkokuldan gelen 50 öğrenciyle birlikte toplam 150 kişilik öğrenci grubu oluşturuluyordu.

Yeni düzenleme sonrasında ilkokuldan gelen öğrenciler için de merkezi sınav şartı getirilmiş olacak.

2026 YILI GALATASARAY İLKOKULU KURASI İÇİN AÇIKLANAN DETAYLAR

Yapılan açıklamada, ilkokul kura sürecine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Buna göre ilgili duyurunun 23 Haziran itibarıyla yayımlanması ve randevu sisteminin açılması bekleniyor. Başvuruların ise okulların kapanmasının ardından 26 Haziran itibarıyla alınması planlanıyor.

Veliler internet üzerinden randevu oluşturarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2026 yılı kura başvurularında, 30 Eylül 2019 ile 30 Aralık 2020 tarihleri arasında doğmuş ve 69-84 aylık olan öğrenciler başvuru yapabilecek. Başvuracak öğrencilerin daha önce özel okulda, devlet okulunda veya yurt dışında birinci sınıf eğitimi almamış olması gerekiyor.

66, 67 ve 68 aylık öğrenciler için ise velilerin çocuklarının birinci sınıfa başlamasını talep eden dilekçe sunmaları şartı aranacak.

Kuranın temmuz ayının ortasında çevrim içi ortamda ve canlı yayınla gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

KARARIN UYGULAMA TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Açıklanan takvime göre yeni sistem ilk kez 2026-2027 eğitim öğretim yılında Galatasaray İlkokulu’na kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerli olacak.

Bu öğrenciler ilkokul ve ortaokul eğitimlerini tamamlayıp 8’inci sınıfa ulaştıklarında, Galatasaray Lisesi’ne devam etmek istemeleri halinde merkezi sınava katılacak ve ilk yüzde 4’lük başarı diliminde yer alma şartını karşılamaya çalışacak.

Böylece Galatasaray İlkokulu’ndan başlayan eğitim yolculuğunun Galatasaray Lisesi’nde devam edebilmesi için merkezi sınav kriteri uygulanmış olacak.