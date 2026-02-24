Galatasaray Juventus muhtemel 11'i ve maç kadrosu!

Avrupa futbolunun iki köklü kulübü Galatasaray ile Juventus'un karşı karşıya geleceği dev maç öncesi "Galatasaray Juventus muhtemel 11" ve "maç kadrosu" aramaları zirve yaptı. Taraftarlar, yıldız isimlerin ilk 11'de yer alıp almayacağını araştırırken, mücadele öncesi beklenen kadrolar büyük heyecan yaratıyor.

JUVENTUS – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa futbolunun dev randevusunda Juventus ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.

JUVENTUS – GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar için TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan yayın yapıyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de maç yayını şifresiz olarak izlenebilecek.

JUVENTUS – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Juventus ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi 25 Şubat Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

JUVENTUS – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev maç, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Geceye damga vurması beklenen karşılaşma, Avrupa arenasında büyük heyecana sahne olacak.

JUVENTUS – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele, İtalya'nın Torino kentinde bulunan Allianz Stadyumu'nda gerçekleşecek. Tribünlerin tamamen dolması beklenen maç, atmosferiyle de dikkat çekecek.

MUHTEMEL 11'LER:

Juventus : Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Cambiasso, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Kenan Yıldız, Conceiçao, Openda.

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.