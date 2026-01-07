Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları kaç TL?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Galatasaray, 5 Ocak 2026'da oynanan yarı final maçında Trabzonspor'u geçerek finale adını yazdıran ilk ekip olurken, Fenerbahçe de 6 Ocak 2026'da Samsunspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle final biletini aldı. Ezeli rakiplerin kupada karşı karşıya gelecek olması, taraftarların bilet arayışını daha da hızlandırdı. Bu noktada "Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa sunulacak?" ve bilet fiyatlarına dair detaylar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finali için bilet heyecanı devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final karşılaşmasına ilişkin bilet satış takvimi ve fiyatlarla ilgili henüz resmi bir bilgilendirme yapmış değil. Yarı final mücadelelerinin ardından gözler tamamen TFF'den gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Futbolseverler, biletlerin ne zaman satışa sunulacağını yakından takip ediyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI NE KADAR OLUR?

Final biletleri için net rakamlar açıklanmasa da, yarı final karşılaşmalarında uygulanan fiyatlar önemli bir ipucu veriyor. Yarı final maçlarında biletler 1.000 TL ile 2.500 TL arasında satışa sunulmuştu. Özellikle orta ve popüler tribünlerde fiyatlar üst seviyeden belirlenmişti. Ezeli rakiplerin finalde karşı karşıya gelecek olması ve maçın kupa finali niteliği taşıması nedeniyle, bilet fiyatlarının bu aralığın biraz üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Turkcell Süper Kupa 2025 organizasyonunun final karşılaşması, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. Büyük final, saat 20.30'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak. Yarı final mücadelelerinden galip çıkan iki takım, kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Yarı finallerin ilkinde Galatasaray, 5 Ocak'ta Gaziantep Stadyumu'nda Trabzonspor'u mağlup ederek finale yükseldi. 6 Ocak'ta Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe – Samsunspor karşılaşmasının ardından ise finaldeki ikinci takım belli oldu. Ezeli rakiplerin finalde karşılaşacak olması, organizasyona olan ilgiyi zirveye taşıdı.