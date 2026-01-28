Galatasaray elendi mi, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi (Manchester City Galatasaray)?

Futbolseverler arama motorlarında "Galatasaray elendi mi?" sorusuna yanıt ararken, Etihad Stadyumu'ndan gelecek sonuç turnuvadaki kaderimizi belirliyor. Peki, Galatasaray elendi mi, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

Sarı-kırmızılı taraftarların yüreğini ağzına getiren "Galatasaray elendi mi?" sorusu, lig aşamasının final gününde merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı gereği, 36 takımın yer aldığı dev tabloda ilk 24 içerisine giren takımlar yoluna devam ediyor.

Manchester City karşılaşması öncesinde 10 puanı bulunan temsilcimiz, bu maçtan puan alması halinde adını doğrudan play-off turuna yazdıracaktı. Yapay zeka simülasyonları ve puan tablosundaki kritik eşikler, Galatasaray'ın elenme ihtimalini Manchester City maçı öncesi %0.05 (binde beş) olarak gösteriyordu. Manchester City karşısında alınan sonuç, temsilcimizin genel averajını ve sıralamasını belirleyerek bir sonraki turdaki rakibini de dolaylı yoldan etkiledi.

MANCHESTER CITY GALATASARAY MAÇ SONUCU VE PUAN DURUMU

Etihad Stadyumu'nda oynanan 8. ve son hafta mücadelesi, sadece temsilcimiz için değil, Manchester City için de ilk 8 (doğrudan son 16) mücadelesi açısından kritikti.

Manchester City'de sakatlıklar nedeniyle 11 eksik bulunması, Galatasaray için bir avantaj yaratsa da Pep Guardiola'nın öğrencileri kendi evinde disiplinden taviz vermedi.

GALATASARAY'IN ÜST TURA ÇIKMA SENARYOLARI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

UEFA'nın bu sezon ilk kez uyguladığı "İsviçre Sistemi" lig usulünde, Galatasaray'ın kaderini şu faktörler belirledi:

İLK 8 HEDEFİ: Sezon ortasında Liverpool galibiyetiyle umutlanan Galatasaray, Monaco ve Union SG yenilgileriyle ilk 8 şansını zora sokmuştu. Manchester City maçı, bu mucizenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tayin etti.

PLAY-OFF (9-24. SIRALAR): Galatasaray, Atletico Madrid beraberliği sonrası 10 puana ulaşarak %99.9 oranında play-off turunu (son 24) cebine koymuştu. City deplasmanındaki mücadele, bu garantiyi tescilledi.

ELENME RİSKİ: Galatasaray'ın tamamen elenmesi için City'ye farklı mağlup olması ve alt sıralardaki Leverkusen, Marseille, Monaco gibi rakiplerinin tamamının galip gelmesi gerekiyordu. Mucize gerçekleşmedi ve temsilcimiz Avrupa defterini kapatmadı.

GALATASARAY'IN BİR SONRAKİ RAKİBİ KİM OLACAK?

Manchester City maçıyla lig aşamasını tamamlayan Galatasaray, şimdi gözünü Play-off turuna çevirdi. İlk 8'e giren devlerin doğrudan son 16'ya yükseldiği sistemde; 9. ile 24. sıra arasındaki takımlar birbirleriyle eşleşecek.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Avrupa'nın dişli ekipleri bulunuyor. Puan tablosundaki yerimize göre, seri başı olup olmayacağımız Manchester City maçındaki averaj farkıyla netleşti. Sarı-kırmızılılar, Şubat ayında oynanacak Play-off turunu geçerse, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalarak tarih yazmaya devam edecek.

CİMBOM AVRUPA'DA YOLA DEVAM EDİYOR

Özetle, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenmedi. Zorlu Manchester City deplasmanından çıkan sonuç ve önceki haftalarda toplanan 10 puan, temsilcimizi Avrupa'nın elit takımları arasında tutmaya yetti. Şimdi tüm Türkiye, Galatasaray'ın bir sonraki turdaki rakibini bekliyor.