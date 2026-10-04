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Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin gururu Galatasaray, dünya futbolunun dev kulüplerinden Barcelona'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Lig aşamasının en dikkat çekici eşleşmelerinden biri olan bu kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, "Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Futbolseverlerin takvimine kırmızı kalemle işaretlediği Galatasaray - Barcelona maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçından puansız dönen sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta taraftarı önünde İspanyol devine karşı galibiyet arayacak. Milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayacak bu dev randevu öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve yayıncı kanalı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Galatasaray - Barcelona maçına ilişkin yayın bilgilerini ve ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki karşılaşma, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev maçın başlama düdüğü Türkiye saatiyle 22.00'de çalacak. UEFA'nın maç programında olası bir değişiklik yapılması ihtimaline karşı, karşılaşma öncesinde güncel bilgileri takip etmek faydalı olacaktır.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki bu kritik karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Televizyon başında olamayacak futbolseverler ise maçı TRT'nin dijital platformu tabii ve TRT İzle üzerinden internetten takip edebilecek. İnternet yayınlarında zaman zaman yaşanabilecek gecikme ve kesintileri göz önünde bulundurmakta fayda var.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yaptığı İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılılar, tribünlerin oluşturacağı atmosferi arkasına alarak İspanyol devine karşı puan ya da puanlar hedefleyecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL BAŞLADI?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Sporting CP deplasmanına çıktı ve Portekiz'den puansız döndü. Bu nedenle Barcelona karşılaşması, sarı-kırmızılıların gruptaki puan hesapları açısından büyük önem taşıyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Sarı-kırmızılıların lig aşamasındaki maç programı şöyle:

9 Eylül 2026: Sporting CP - Galatasaray

13 Ekim 2026: Galatasaray - Barcelona

21 Ekim 2026: Lille - Galatasaray

3 Kasım 2026: Galatasaray - Stuttgart

24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık 2026: AEK - Galatasaray

19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027: PSG - Galatasaray

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI ÖZET BİLGİLER

Müsabaka: Galatasaray - Barcelona

Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi, Lig Aşaması 2. Hafta

Tarih: 13 Ekim 2026 Salı

Saat: 22.00 (Türkiye saati)

Stadyum: RAMS Park, İstanbul

Yayıncı Kanal: TRT 1

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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