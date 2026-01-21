Haberler

Galatasaray Atletico Madrid tek maç mı, rövanşı var mı?
Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi arenasındaki yolculuğuna devam eden sarı-kırmızılılarda gözler İspanyol devine çevrildi. Taraftarların gündeminde ise tek bir soru var: Galatasaray Atletico Madrid tek maç mı, rövanşı var mı? Eleme turlarının statüsünü merak eden futbol tutkunları için tur atlama kriterlerini ve eşleşmenin detaylarını inceliyoruz. İlk maçın ev sahibi avantajından ikinci maçın stratejisine kadar, Galatasaray - Atletico Madrid eşleşmesi hakkındaki tüm teknik detaylar haberimizde.

Avrupa kupalarındaki heyecan fırtınası devam ederken, temsilcimiz Galatasaray'ın zorlu Atletico Madrid sınavı öncesi futbolseverler arama motorlarına yöneldi. Peki, Galatasaray Atletico Madrid tek maç mı, rövanşı var mı? UEFA'nın güncel turnuva formatına göre, bu kritik eşleşmenin kaderi tek bir 90 dakikada mı belli olacak yoksa iki ayaklı bir eleme mi oynanacak? Sarı-kırmızılı camianın merakla beklediği karşılaşmanın statüsü, olası uzatma senaryoları ve rövanş tarihine dair en güncel bilgileri sizler için derledik.

GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Temsilcimiz Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki bu kritik mücadele, 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği müsabakanın başlama düdüğü ise saat 20:45'te çalacak.

DEV RANDEVU HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Sarı-kırmızılıların bu dev sınavı, Türkiye'nin spor ekranı TRT 1 üzerinden canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyenler için platform bilgileri şu şekildedir:

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Vodafone TV: 21. Kanal

Uydu: Türksat üzerinden şifresiz erişim.

MAÇIN OYNANACAĞI STAT VE FORMAT DETAYLARI

Galatasaray, İspanyol rakibini İstanbul'da, taraftarının müthiş desteği eşliğinde Rams Park Stadyumu'nda konuk edecek.

GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇITEK MAÇ MI?

En çok merak edilen "Rövanş olacak mı?" sorusunun yanıtı ise netleşti: Bu karşılaşma yeni format gereği tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan taraf yoluna büyük bir avantajla devam edecek.

Osman DEMİR
