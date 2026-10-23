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Galatasaray 22-0 Şile Bilgidoğa gerçek mi, Galatasaray kimi 22-0 yendi?

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Galatasaray 22-0 Şile Bilgidoğa gerçek mi, Galatasaray kimi 22-0 yendi?
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Sosyal medyada paylaşılan “Galatasaray 22-0 Şile Bilgidoğa” skoru, futbolseverleri şaşkına çevirdi. Böylesine farklı bir sonucun ardından pek çok kişi “Bu skor gerçek mi?” ve “Galatasaray kimi 22-0 yendi?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Merak edilen sorunun yanıtı net: Skor gerçek. Ancak 22 gollü galibiyeti alan takım, Galatasaray’ın erkek A takımı değil, Galatasaray Kadın Futbol Takımı. Sarı-kırmızılılar, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Şile Bilgidoğa’yı 22-0 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyete imza attı. İşte tarihi skora dair ayrıntılar.

GALATASARAY 22-0 ŞİLE BİLGİDOĞA GERÇEK Mİ?

Evet, skor gerçek. Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 23 Ekim 2026’da oynanan Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 7. hafta mücadelesinde Şile Bilgidoğa’yı 22-0 yendi. Karşılaşmanın sonucu, Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın resmi sosyal medya hesabından da duyuruldu.

GALATASARAY KİMİ 22-0 YENDİ?

Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın 22-0 mağlup ettiği takım, Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri. Şile Bilgidoğa da Suwen Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden ekipler arasında yer alıyor.

MAÇ NASIL GEÇTİ?

Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, rakibine adeta nefes aldırmadı. İlk yarıyı 13-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda da 9 gol daha bularak sahadan 22-0’lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma, Galatasaray’ın resmi YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı.

GALATASARAY LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Bu galibiyetle Galatasaray Kadın Futbol Takımı, sezonun beşinci galibiyetini elde ederek puanını 17’ye yükseltti ve ligde ikinci sıraya yerleşti. Şile Bilgidoğa ise aldığı mağlubiyetin ardından puansız olarak son sırada yer alıyor.

AYNI GÜN BEŞİKTAŞ DA KAZANDI

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi’nin 7. haftası, oynanan iki maçla başladı. Haftanın diğer karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Bakırköy Kadın Futbol’u 5-2 mağlup etti.

GALATASARAY’IN KADROSU

Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan maça Galatasaray Esra, İrem, Eda, Markou, Gbedjissi, Chang, Foederer, Marta, Melike Ö, Melike P. ve Cristina 11’iyle çıktı. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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