Gabriel Sara kimdir? Brezilyalı oyuncu Galatasaray'daki 100'üncü maçında ne yaptı?

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Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına 30 Ekim 2026'da Konya'da çıktı ve takımının dört golünden ikisini hazırladı. Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Tümosan Konyaspor'u Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 4-0 yendi, puanını 25'e çıkardı ve zirvede kaldı.

Sara'nın transferi 4 Ağustos 2024'te açıklanmıştı. Yüzüncü maç, bu tarihten yaklaşık iki yıl üç ay sonra geldi.

GABRİEL SARA KONYASPOR MAÇINDA NE YAPTI?

Gabriel Sara, Konyaspor maçında Galatasaray'ın ilk ve üçüncü golünü hazırladı. 12. dakikada kullandığı serbest vuruşta Victor Osimhen topu kafayla ağlara gönderdi. 49. dakikadaki golde de pas Sara'dan geldi; Aleksey Batrakov bu golle Süper Lig'deki ilk golünü attı.

Diğer iki golü 28. dakikada ceza sahası dışından Yunus Akgün ve 55. dakikada penaltıdan Rafael Leão attı. Sara 31. dakikada sarı kart gördü. 61. dakika civarında Galatasaray'da beş oyuncu birlikte oyundan çıktı: Sara, Osimhen, Yunus Akgün, Batrakov ve Lucas Torreira.

GABRİEL SARA KİMDİR?

Gabriel Sara, Galatasaray'da oynayan Brezilyalı orta saha oyuncusu. Tam adı Gabriel Davi Gomes Sara. São Paulo altyapısından çıktı, İngiltere'de Norwich City'de iki sezon oynadıktan sonra Galatasaray'a geldi.

İstanbul'daki ilk golünü Eylül 2024'te Çaykur Rizespor'un 5-0 yenildiği maçta attı, aynı maçta bir de asist yaptı. Aynı ay Fenerbahçe'nin kendi sahasında 3-1 kaybettiği derbide de gol attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü 17 Şubat 2026'da geldi: Galatasaray Juventus'u 5-2 yendi, Sara o gece hem gol attı hem asist yaptı.

GABRİEL SARA KAÇ YAŞINDA?

Gabriel Sara 27 yaşında. 26 Haziran 1999'da Brezilya'da doğdu. São Paulo'nun A takımındaki ilk maçına 18 yaşındayken, 3 Aralık 2017'de Bahia ile 1-1 biten Brezilya Ligi karşılaşmasında çıktı.

GABRİEL SARA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gabriel Sara profesyonel kariyerinde üç kulüpte oynadı. İlki São Paulo'ydu; burada A takımda 120 maça çıktı ve 17 gol attı.

Temmuz 2022'de İngiltere'nin ikinci ligi Championship'te oynayan Norwich City'ye transfer oldu. Norwich'te 96 resmi maçta 21 gol attı, 17 asist yaptı. 2022-23 sezonunda taraftar oylamasıyla verilen kulübün sezonun oyuncusu ödülünü, Barry Butler Memorial Trophy'yi aldı. Ağustos 2023'te Championship'te ayın oyuncusu seçildi, 2023-24 sezonunda da EFL ödüllerinde ligin sezonun takımına girdi.

GABRİEL SARA GALATASARAY'A KAÇA GELDİ?

Gabriel Sara, Galatasaray'a 18 milyon euro bonservisle geldi. Brezilyalı oyuncu kulüple beş yıllık sözleşme imzaladı.

GABRİEL SARA MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'na kariyerinde ilk kez Mart 2026'da çağrıldı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna Galatasaray'ın orta sahasını da aldı. Galatasaray bu daveti kulübün sosyal medya hesabından kutladı.