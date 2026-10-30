Fuat Çapa kimdir? Samsunspor'da iki kez istifa etmek istedi, yönetim kabul etmedi

"Bu takımı biz kurduk." Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, neden görevi bırakmadığını bu cümleyle anlattı. Çapa, 29 Ekim 2026'da Nuri Asan Tesisleri'nde kulüp sözcüsü Suat Çakır'la birlikte basının karşısına çıktı.

Samsunspor, Süper Lig'de sondan ikinci sırada. Takım 1 Kasım Pazar günü Başakşehir deplasmanına çıkacak ve kulüp sözcüsü Çakır bu maçın kazanılması gerektiğini söyledi.

FUAT ÇAPA İSTİFA ETTİ Mİ?

Fuat Çapa istifa etmedi; ağır eleştirilerin ardından iki kez istifa etmek istediğini, iki seferde de yönetimin bunu kabul etmediğini açıkladı. Şimdi ayrılmanın yanlış olacağını, kurdukları takımı yeniden yukarı taşımaları gerektiğini söyledi.

Çapa, taraftarın tepkisini anladığını da ekledi. Ona göre son iki sezondaki başarı beklentiyi yükseltti, ancak bu sezonun hedefi Avrupa kupaları değil. Kulübün üç yıllık bir planı olduğunu ve şu an bir geçiş döneminden geçtiklerini anlattı. Küme düşmeyle ilgili ise en ufak bir endişeleri olmadığını söyledi.

FUAT ÇAPA DEVRE ARASI İÇİN NE DEDİ?

Fuat Çapa, devre arasında mutlaka transfer yapacaklarını ve en az bir forvet alacaklarını söyledi. Marius'un ayrılmasıyla forvet hattı eksik kaldı. Diğer mevkiler için kararı birkaç hafta daha mevcut oyuncuları izledikten sonra verecekler.

Kadro değeriyle ilgili rakamlar da verdi: Samsunspor Süper Lig'e çıktığında kadronun piyasa değeri 28 milyon euroydu, sonra 56 milyon euroya yükseldi, bugün 53 milyon euro. Hedef, birkaç yıl içinde bu rakamı 80-90 milyon euroya çıkarmak. Temmuz ayında 10 oyuncunun sakatlandığını, bu yüzden planladıkları ilk 11'i sahaya süremediklerini de hatırlattı.

FUAT ÇAPA KİMDİR?

Fuat Çapa, 2023'ten bu yana Samsunspor'un futbol direktörlüğünü yapan Türk teknik adam. Futbol hayatının büyük kısmı Belçika'da geçti. Avrupa'da UEFA Pro Lisans alan ilk Türk antrenör olarak biliniyor.

Küçük yaşta ailesiyle Belçika'ya giden Çapa, ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitimini orada aldı. Üniversite çağına geldiğinde profesyonel futbol yerine okulu seçti, Belçika'nın alt liglerinde ise oynamayı sürdürdü. Antrenörlüğe geçmeden önce uzun süre bankacılık yaptı; 1994'ten 2007'ye kadar bir banka şubesini yönetti, antrenörlük kurslarını da bu işle birlikte tamamladı.

FUAT ÇAPA KAÇ YAŞINDA?

Fuat Çapa 1968 doğumlu ve 58 yaşında.

FUAT ÇAPA NERELİ?

Fuat Çapa, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. Bebekken ailesiyle önce birkaç ay Fransa'da kaldı, ardından Belçika'ya yerleşti.

FUAT ÇAPA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Fuat Çapa teknik direktörlüğe 2000'de Belçika'nın üçüncü ligindeki Turnhout'ta başladı ve takımı dört sezon çalıştırdı. Belçika'da Maasmechelen, Zolder ve Hamme'nin de başına geçti.

Türkiye'deki ilk görevi 2007'de Gençlerbirliği oldu. Ardından Hollanda'da MVV Maastricht'i çalıştırdı. 2010'da Roosendaal'dan sonra Kasımpaşa'ya geçti, 2011-2013 arasında yeniden Gençlerbirliği'ndeydi. Sonraki yıllarda sırasıyla Erciyesspor, Antalyaspor, İsviçre'nin Wil takımı, Boluspor ve Eskişehirspor'u çalıştırdı. 2020'de önce Kasımpaşa'ya döndü, kısa süre Ankaragücü'nde kaldıktan sonra yeniden Kasımpaşa'nın başına geçti.

Samsunspor'a ilk kez 20 Ekim 2021'de teknik direktör olarak geldi ve Mehmet Altıparmak'ın yerini aldı. 2023'ten beri kulüpte futbol direktörü olarak görev yapıyor.