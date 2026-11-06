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Fransa Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak?

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Fransa Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak?
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UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, Kasım ayındaki milli aranın son maçında Fransa deplasmanına çıkacak. Dünya futbolunun en köklü milli takımlarından biriyle karşılaşacak olan ay-yıldızlılar, Bordeaux'da zorlu bir mücadele verecek. Maç öncesinde futbolseverler, Fransa Türkiye maçının tarihini, saatini ve oynanacağı stadı araştırıyor.

Fransa Türkiye maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te Bordeaux'daki Atlantique Stadyumu'nda başlayacak. Milli takım, bu maçtan önce 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ile karşılaşacak. İşte Fransa Türkiye maçına ilişkin merak edilenler.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Fransa ile Türkiye arasındaki karşılaşma, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Maç, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fransa Türkiye maçı, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Fransa ile Türkiye arasında 2 saatlik saat farkı bulunduğu için karşılaşma, Fransa yerel saatiyle 20.45'te başlayacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa Türkiye maçı, Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kentinde bulunan Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. Yaklaşık 42 bin kişi kapasiteli stadyum, Fransız futbolunun önemli arenalarından biri olarak biliniyor. Karşılaşmada Fransa ev sahibi olacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fransa Türkiye maçının ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanması bekleniyor. Yayın bilgisine ilişkin resmi açıklama maç öncesinde yapılacak.

MİLLİ TAKIM FRANSA ÖNCESİ BELÇİKA İLE KARŞILAŞACAK

A Milli Takım, Fransa deplasmanından önce UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında Belçika'yı ağırlayacak. Türkiye Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Ay-yıldızlılar, Belçika maçının ardından Fransa'ya giderek Bordeaux'daki mücadeleye hazırlanacak.

SERGEN YALÇIN'IN KADROSU

Teknik direktör Sergen Yalçın, Fransa ve Belçika maçları için 26 kişilik kadroyu açıkladı. Kadroda Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral ve Barış Alper Yılmaz gibi isimler yer aldı. Lille forması giyen kaleci Berke Özer de yeniden milli takıma çağrıldı. Kerem Aktürkoğlu ise teknik nedenlerle kadroya alınmadı.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI KADROSU

Kaleciler : Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans : Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet : Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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