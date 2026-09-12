Fransa Türkiye maçı hangi kanalda, Filenin Efeleri Fransa Türkiye voleybol maçı nereden CANLI izlenir?

Filenin Efeleri, Fransa karşısında önemli bir sınav vermeye hazırlanırken gözler Fransa Türkiye voleybol maçının yayın bilgilerine çevrildi. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen voleybol tutkunları, “Fransa Türkiye maçı hangi kanalda?” ve “Fransa Türkiye voleybol maçı nereden CANLI izlenir?” sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın detayları ve canlı izleme bilgileri...

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Filenin Efeleri, CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası kapsamında Fransa karşısında sahaya çıkıyor. Voleybolseverlerin merakla beklediği Fransa-Türkiye maçı, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen sporseverler ise “Fransa Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?” ve “Fransa Türkiye voleybol maçı nereden canlı izlenir?” sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgileri...

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa ile Türkiye arasındaki CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kullandıkları platformun kanal listesinden TRT Spor Yıldız'ı açarak karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa-Türkiye voleybol maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak mücadelede Filenin Efeleri, Fransa karşısında galibiyet arayacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Fransa-Türkiye maçını TRT Spor Yıldız üzerinden canlı olarak izlemek mümkün olacak. Televizyon yayınının yanı sıra TRT Spor Yıldız'ın resmi internet sitesi üzerinden sunulan canlı yayın seçeneğiyle de karşılaşma takip edilebilecek.

TRT SPOR YILDIZ HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor Yıldız, farklı televizyon platformlarında çeşitli kanal numaraları üzerinden izlenebiliyor. Verilen yayın bilgilerine göre kanalın platformlardaki numaraları şöyle:

• Digiturk: 87. kanal

• Kablo TV: 242. kanal

• Tivibu: 85. kanal

• Turkcell TV+: 71. kanal

Kanal numaralarında platformlara bağlı olarak değişiklik yaşanabileceği için izleyicilerin yayın öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Efeleri'nin Fransa ile oynayacağı karşılaşma 12 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası kapsamındaki mücadele Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa ile Türkiye arasındaki mücadele, verilen bilgilere göre Cluj-Napoca'daki BTarena isimli salonda oynanacak. Karşılaşmanın başlangıç saati ise Türkiye saatiyle 17.00 olarak belirtiliyor.

FRANSA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Fransa-Türkiye voleybol maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşma saatinde TRT Spor Yıldız ekranlarına geçebilir. İnternet üzerinden canlı yayın izlemek isteyenler ise TRT Spor Yıldız'ın resmi canlı yayın platformunu kullanabilir. Mücadele öncesinde yayın akışını kontrol etmek, olası program değişikliklerinden haberdar olmak açısından önem taşıyor.