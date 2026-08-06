FINDIK ALIM FİYATI 2026: Fındık alım fiyatı ne kadar oldu?

Karadeniz Bölgesi'nde hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte üreticilerin merakla beklediği 2026 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kabuklu fındık alım fiyatları resmen açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2026/27 sezonunda uygulanacak alım fiyatları netleşirken, yüksek randımanlı ürünler için uygulanacak ilave ödemeler ve alım takvimi de kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan yeni rakamlar, fındık üreticilerinin yeni sezon planlamasında belirleyici rol oynayacak.

FINDIK ALIM FİYATI 2026

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026/27 dönemi için Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygulanacak kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Yapılan resmi duyuruya göre fiyatlar, yüzde 50 sağlam iç fındık esas alınarak belirlendi.

Açıklanan yeni alım fiyatlarına göre:

Giresun kalite kabuklu fındık için kilogram başına 255 TL

Levant kalite kabuklu fındık için kilogram başına 250 TL alım fiyatı uygulanacak.

Bununla birlikte yüksek randımanlı ürünler için üreticilere ilave ödeme de yapılacak. Böylece kalite ve randıman değeri yüksek ürünlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Yüzde 50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için;

Giresun kalite kabuklu fındıkta kilogram başına 5,10 TL

Levant kalite kabuklu fındıkta kilogram başına 5,00 TL ek ödeme gerçekleştirilecek.

Açıklanan fiyatlar, yalnızca temel alım bedelini değil, randıman farkıyla birlikte üreticilerin elde edeceği toplam geliri de doğrudan etkileyecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi ayrıca yeni sezon alımlarına ilişkin hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Teknik altyapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman süreçlerinin hazır hale getirildiği belirtilirken, kabuklu fındık alımlarının 24 Ağustos 2026 tarihinde başlayacağı açıklandı.

Üreticiler ise alım randevularını 17 Ağustos 2026 tarihinden itibaren TMO iş yerlerinden, randevu.tmo.gov.tr üzerinden veya e-Devlet sistemi aracılığıyla oluşturabilecek.

FINDIK ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?

2026 yılı için açıklanan resmi fiyatlar doğrultusunda TMO'nun uygulayacağı kabuklu fındık alım bedelleri şu şekilde belirlendi:

Giresun kalite: 255 TL/kg

Levant kalite: 250 TL/kg

Bu fiyatlar yüzde 50 sağlam iç fındık kriterine göre uygulanacak.

Ayrıca randıman oranı yüzde 50'nin üzerine çıkan ürünlerde ek ödeme yapılacak olması, yüksek kaliteli üretim yapan çiftçiler açısından önemli bir avantaj sağlayacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlediği fiyatlar, 2026/27 sezonunda devlet alımlarında esas alınacak resmi alım bedelleri olarak uygulanacak.

GEÇEN SENE FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLMUŞTU?

2025/26 sezonunda uygulanan TMO kabuklu fındık alım fiyatları ise 2026 yılına göre daha düşük seviyelerde bulunuyordu.

Geçen sezon yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre açıklanan fiyatlar şöyleydi:

Giresun kalite kabuklu fındık: 200 TL/kg

Levant kalite kabuklu fındık: 195 TL/kg

Yüksek randımanlı ürünler için ise;

Giresun kalite fındıkta kilogram başına 4 TL

Levant kalite fındıkta kilogram başına 3,90 TL ilave ödeme uygulanmıştı.

2026 sezonunda açıklanan yeni fiyatlarla birlikte hem temel alım bedellerinde hem de randıman primlerinde artış yapıldı. Böylece yeni sezonda uygulanacak destekleme sistemi, kaliteli üretimi teşvik etmeyi sürdürecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre TMO, 24 Ağustos 2026 tarihinde kabuklu fındık alımlarına başlayacak. Üreticilerin alım işlemlerini sorunsuz gerçekleştirebilmeleri için randevu başvurularını 17 Ağustos 2026 tarihinden itibaren TMO iş yerleri, randevu sistemi veya e-Devlet üzerinden oluşturmaları gerekiyor.